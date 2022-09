James Bond: Prime Video è la nuova casa dell'Agente 007

James Bond torna a rivivere sul piccolo schermo grazie a Prime Video, la nuova casa di tutti i 25 film sull'Agente 007, disponibili dal 5 ottobre 2022 per un periodo limitato di tempo in tutti i Paesi i territori chiave del servizio, compresi Germania, Brasile e Africa sub-sahariana.

No Time To Die: Daniel Craig in una scena del film

L'iniziativa è parte integrante dei festeggiamenti per il 60esimo anniversario del franchise iniziato con Agente 007 - Licenza di uccidere nel 1962 e fermo per il momento al No Time to Die del 2021, rivelatosi un grande successo di pubblico e critica.

Oltre alle pellicole sulla super spia più famosa di tutti i tempi, lo streamer è intenzionato a pubblicare - sempre dal 5 ottobre - il documentario The Sound of 007, diretto da Mat Whitecross. Il progetto vedrà coinvolti tutti gli attori che negli anni hanno prestato il volto alla figura centrale della serie cinematografica, perché porterà sullo schermo sessant'anni di musica legati alla figura di James Bond, facendoci scoprire in profondità la colonna sonora e andando oltre l'obiettivo di uno dei più grandi franchise della storia del cinema.

007: Perché rivedere tutti i film di James Bond su Prime Video

Lo stesso giorno debutterà sul servizio The Sound of 007: Live From the Royal Albert Hall, un'esclusiva registrazione del concerto di beneficenza dal vivo che si terrà la sera precedente presso la struttura londinese.

Il passaggio di James Bond su Prime Video non è una sorpresa: era prevedibile in quanto la piattaforma lo scorso anno aveva speso 8,5 milioni di dollari per acquisire MGM, la casa della spia per ben 97 anni.