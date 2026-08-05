James Bond, il nuovo 007 è sempre più vicino, Amy Pascal promette: "Novità entro fine anno"

Amy Pascal, produttrice del franchise e della saga di Spider-Man, ha confermato che il lavoro sul nuovo 007 procede con grande attenzione e che un annuncio potrebbe arrivare entro la fine del 2026.

Il futuro di James Bond potrebbe essere molto più vicino di quanto sembri. Dopo mesi di indiscrezioni e speculazioni sul successore di Daniel Craig, è stata Amy Pascal, oggi produttrice del franchise, a offrire l'aggiornamento più concreto sullo stato dei lavori.

Amy Pascal: "La fine dell'anno è una buona scommessa"

Intervistata da Deadline durante la promozione di Spider-Man: Brand New Day, Pascal ha lasciato intendere che il pubblico potrebbe conoscere il nuovo volto dell'agente 007 entro la fine dell'anno. Alla domanda su quando potrebbero arrivare novità riguardo al nuovo James Bond, Pascal non si è sbilanciata sui nomi ancora. "Stiamo procedendo con estrema attenzione."

Locandina di No Time to Die

La produttrice ha spiegato che il processo di selezione richiede tempo perché l'obiettivo non è semplicemente trovare un nuovo interprete, ma ridefinire il personaggio dopo la conclusione del ciclo guidato da Daniel Craig.

Amy Pascal conosce molto bene il franchise, avendo collaborato per anni con Barbara Broccoli durante il periodo in cui era alla guida di Sony Pictures, lo studio che distribuiva i film di Bond. Per questo motivo ritiene che la sfida principale sia proprio quella di raccogliere l'eredità lasciata dall'attore britannico. "Avendo lavorato con Barbara Broccoli quando ero allo studio, so bene che Daniel Craig è un'eredità difficile da raccogliere."

Secondo Pascal, il prossimo capitolo dovrà evitare di limitarsi a replicare quanto visto negli ultimi quindici anni. "Deve essere qualcosa di davvero diverso, capace di emozionare, sorprendere e offrire una nuova direzione."

Un nuovo inizio per il franchise

Le dichiarazioni non confermano alcun candidato, ma rappresentano il segnale più chiaro finora che il casting stia entrando nella sua fase conclusiva.

No Time to Die: Daniel Craig in azione

Negli ultimi mesi sono circolati numerosi nomi, ma la produzione ha sempre evitato qualsiasi commento ufficiale. Le parole di Pascal suggeriscono che la scelta potrebbe ormai essere vicina, anche se il massimo riserbo continua a circondare il progetto.

Dopo No Time to Die, che ha concluso definitivamente il percorso narrativo del Bond interpretato da Daniel Craig, la saga si prepara a inaugurare una nuova era.

L'obiettivo non sarà soltanto scegliere un nuovo protagonista, ma ridefinire identità, tono e direzione di uno dei franchise cinematografici più longevi della storia.

Se le previsioni di Amy Pascal saranno confermate, i prossimi mesi potrebbero finalmente rispondere alla domanda che accompagna Hollywood da anni: chi sarà il nuovo James Bond?