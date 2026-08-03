Captain America e I Fantastici 4, bocciati i loro popcorn bucket: erano troppo pericolosi

Alcuni gadget promozionali di Captain America e I Fantastici Quattro sono stati richiamati negli Stati Uniti dopo essere risultati non conformi agli standard di sicurezza sulle batterie a bottone.

Brutte notizie per i collezionisti Marvel negli Stati Uniti: due dei popcorn bucket distribuiti nelle sale sono stati ufficialmente richiamati dopo essere risultati non conformi alle norme federali sulla sicurezza dei prodotti destinati ai consumatori. I prodotti interessati sono il contenitore per popcorn luminoso di Captain America: Brave New World e i bicchieri dedicati alla Torcia Umana e alla Donna Invisibile de I Fantastici 4. Secondo il richiamo, gli articoli presentano un potenziale rischio legato alle batterie a bottone installate al loro interno.

Perché i prodotti sono stati richiamati

Secondo quanto riportato nell'avviso di richiamo, i gadget violano gli standard obbligatori di sicurezza per i prodotti contenenti batterie a bottone. In particolare, le batterie potrebbero essere facilmente accessibili ai bambini, creando un rischio di ingestione.

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L'avviso spiega: "I bicchieri e i contenitori violano gli standard obbligatori per i prodotti di consumo contenenti batterie a bottone o a moneta, poiché tali batterie possono essere facilmente raggiunte dai bambini, con conseguente rischio di ingestione."

Inoltre, i prodotti non riporterebbero le informazioni richieste dalla Reese's Law, la normativa statunitense che impone un'etichettatura specifica per gli articoli contenenti questo tipo di batterie.

Al momento non sono stati registrati ferimenti né decessi collegati ai gadget richiamati. Le autorità, tuttavia, ricordano che l'ingestione accidentale di batterie a bottone può provocare lesioni molto gravi, tra cui soffocamento e ustioni chimiche interne, motivo per cui il richiamo è stato disposto in via precauzionale.

Come ottenere il rimborso

La società Golden Link, che ha realizzato i prodotti, invita tutti gli acquirenti a interromperne immediatamente l'utilizzo.

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L'azienda ha dichiarato: "I consumatori devono smettere immediatamente di utilizzare i bicchieri de I Fantastici 4 e i contenitori per popcorn di Captain America: Brave New World e contattare Golden Link per ottenere il rimborso del prezzo d'acquisto. Verrà richiesto di smaltire il prodotto e inviare una fotografia che ne dimostri l'avvenuta eliminazione per ricevere il rimborso."

Secondo le informazioni diffuse, saranno interessati oltre 55.000 prodotti.

I bicchieri dedicati ai personaggi de I Fantastici 4: Gli Inizi erano stati distribuiti negli Stati Uniti tra marzo e aprile 2025 al prezzo di circa 15 dollari.

Il contenitore per popcorn ispirato a Captain America, venduto a circa 30 dollari, era invece disponibile in numerose catene cinematografiche statunitensi, tra cui AMC Theatres e altri circuiti aderenti.

Sebbene non siano emersi casi di persone coinvolte, il richiamo rappresenta un ulteriore promemoria dell'importanza delle norme introdotte negli ultimi anni per limitare i rischi legati alle batterie a bottone, considerate particolarmente pericolose quando possono essere facilmente rimosse dai bambini.