It: Welcome to Derry, i primi dieci minuti svelati al Comic‑Con 2025: ecco la descrizione

I creatori della serie prequel di It, Andy eBarbara Muschietti, hanno svelato i primi dieci minuti del primo episodio dello show, su Sky e NOW da ottobre, nel corso del San Diego Comic-Con.

Bambini in pericolo, fiumi di orrore, un mistero da salvare e tanti personaggi nuovi. Questo è il succo delle anticipazioni svelate nel corso del panel del San Diego Comic-Con 2025 dedicato a It: Welcome to Derry, serie ispirata all'universo di IT in arrivo su Sky e NOW a ottobre.

Ambientata nell'universo di Stephen King, It: Welcome to Derry amplia il racconto in due parti del regista Andy Muschietti, che ha incassato complessivamente 1,17 miliardi di dollari in tutto il mondo, tornando a esplorare le origini del clown Pennywise. Bill Skarsgård torna nei panni dell'atroce clown fonte di tutti gli orrori di Derry, con al suo fianco un cast che comprende Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe e Rudy Mancuso.

Un gruppo di adolescenti in It: Welcome to Derry

La descrizione dell'incipit della serie horror

L'inizio del primo episodio si concentra su un bambino di circa undici/dodici anni, che succhia ancora il ciuccio. Il ragazzino guarda un film al cinema, ma viene beccato da un dipendente che lo caccia via perché minorenne.

Jovan Adepo in divisa

Incontriamo Hank, un proiezionista del cinema, e la sua giovane figlia, Ronnie, che aiuta il bambino a scappare. Fuori è inverno e la neve ricopre il terreno. Il ragazzo cerca di farsi dare un passaggio e incontra una famiglia apparentemente di buon cuore: il padre al volante, la madre incinta sul sedile del passeggero e i due figli, maschio e femmina seduti dietro. Ma durante il viaggio in macchina la situazione si fa progressivamente più inquietante quando il ragazzo nota strani comportamenti dei suoi apparenti salvatori. Con il procedere degli eventi, si scopre che l'intera famiglia è It, l'entità mutaforma e mangia-bambini che tormenta Derry da decenni.

It, il romanzo di Stephen King considerato uno dei suoi capolavori, e l'adattamento cinematografico del 2017 di Muschietti si aprono su una nota simile, con l'introduzione di un ragazzino, Georgie Denbrough, che viene poi ucciso in modo brutale da Pennywise.

It: Welcome to Derry aderisce alla timeline dei due film di Andy Muschietti, leggermente modificata rispetto al romanzo originale di King. Gli eventi principali, come i Muschitti hanno svelato a Entertainment Weekly - sono ambientati nel 1962 e sono basati sull'"interludio" del romanzo di King, che mostra Mike Hanlon impegnato a intervistare i cittadini di Derry per ottenere informazioni sui precedenti avvistamenti di It.

L'inaugurazione del Black Spot, un locale clandestino che si rivolge alla clientela nera, e il suo incendio saranno gli eventi principali narrati nello show attorno a cui "si costruiranno molte storie", hanno confermato in passato i Muschietti.