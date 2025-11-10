It: Welcome to Derry, l'oggetto feticcio che i film ci avevano negato torna nell'episodio 3

Gli Easter egg dell'universo di Stephen King abbondano in It: Welcome to Derry. Ma c'è un oggetto fondamentale in It, assente dai film, che fa la sua ricomparsa nel terzo episodio dello show in onda su Sky, e in streaming su NOW. Di cosa si tratta? Ma naturalmente della fionda.

Nel romanzo di Stephen King, il Club dei Perdenti usa una fionda per ferire Pennywise. Scoprono che l'argento può ferire il malefico clown e così creano dei proiettili con i dollari d'argento. Beverly viene designata come custode della fionda poiché ha la mira migliore, e in seguito sarà lei a ferire It.

Le doti di Bev con la fionda sono note anche nella miniserie del 1990, mentre sono assenti nei due film di Andy Muschietti così come la fionda e i dollari d'argento. Qui Pennywise (Bill Skarsgård) rapisce anche Bev e la porta nelle fogne durante il climax del film.

Pennywise terrorizza la città in IT: Welcome to Derry

Che cosa accade nel terzo episodio di IT: Welcome to Derry?

Avendo maggior spazio a disposizione, Andy Muschietti ha avuto modo di recuperare vari elementi di _It_che si erano persi per strada, come sottolinea anche la nostra recensione di IT: Welcome to Derry.

L'episodio 3 torna indietro fino al 1908, due cicli prima del risveglio di Pennywise nella linea temporale di IT: Welcome to Derry. L'episodio rivela che il generale Francis Shaw (James Remar) e la proprietaria del negozio locale Rose (Kimberly Norris-Guerrero) si conoscevano da bambini. Lui le acquista dell'acqua sulla strada, ma poiché non aveva abbastanza soldi lei prende la sua fionda come pagamento.

Questo scambio sancisce l'amicizia tra Francis e Rose. Così quando il bambino, disobbedendo alle raccomandazioni, si addentra nel bosco e si imbatte in Pennywise (qui sottoforma dell'uomo con un occhio solo incrociato al luna park di Derry, viene salvato da Rose, che lo colpisce in testa con la sua nuova fionda.

Oltre a richiamare l'abilità di Bev in It, la scena in questione prosegue la tradizione di It: Welcome to Derry di creare differenti versioni del Club dei Perdenti. Chissà che non vedremo di più la giovane Rose (Violet Sutherland) e il giovane Francis (Diesel La Torraca) nel futuro dello show.