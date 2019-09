It: Capitolo 2, Stephen King si divertiva a insultare il personaggio di James McAvoy

A pochi giorni dall'uscita italiana di It: Capitolo 2, Stephen King racconta del suo cameo e di come si è divertito a insultare il personaggio interpretato da James McAvoy, Bill Denbrough, che è la versione fictional dello stesso King.

In It: Capitolo 2 Stephen King appare in un cameo nei panni dell proprietario di un negozio di antiquariato, che cerca di spillare quanti più soldi possibile a Bill Denbrough per la sua bicicletta. Quest'ultimo da adulto è infatti diventato un noto scrittore che proprio come King, viene spesso criticato per i finali dei suoi libri.

Durante questa scena, Stephen King si è tolto un po' di sassolini dalla scarpa, avendo avuto l'opportunità di insultare lo scrittore Bill Denbrough, interpretato da James McAvoy, cosa che è capitata anche lui di subire nei suoi lunghi anni di carriera. Una sorta di vendetta per tutti i critici che lo hanno insultato in passato: "Sì, è stato un grande piacere poterlo fare!"

Sembra poi che anche il figlio dello scrittore, Joe Hill, avrebbe dovuto partecipare a It: Capitolo 2 in un cameo. La sceneggiatura originale, infatti, aveva al suo interno una scena di flashback in cui una versione più giovane del negoziante interpretato da Stpehen King avrebbe interagito con i giovani Bill e Beverly. Però, come spiega lo stesso regista Andy Muschietti, questa è stata eliminata per esigenze di tagli allo script: "Abbiamo iniziato con una sceneggiatura di 160 pagine, che era la versione breve. Sfortunatamente, abbiamo dovuto tagliare quella scena. Era impossibile inserirla"

Vi ricordiamo che It: Capitolo 2 è nei cinema italiani dal 5 settembre.