It: Capitolo 2 e il cameo di Stephen King: la scena in cui appare lo scrittore

Stephen King, autore del romanzo dal quale è tratto il film di Andy Muschietti, ha avuto la possibilità di presenziare in una breve ma indimenticabile scena in questo sequel, arrivato nei cinema il 5 settembre.

Il cameo di Stephen King - di cui abbiamo parlato anche in un articolo dedicato agli easter eggs di It: Capitolo 2 - si concretizza in un scena che vede l'adulto Bill Denbrough (James McAvoy) che, mentre è alla ricerca di un suo manufatto, vede la sua vecchia bicicletta, Silver, nella vetrina di un negozio di cose vecchie. Il negoziante è proprio l'autore del romanzo di It, che riconosce Bill come lo scrittore famoso per i suoi "finali molto brutti" - una critica che viene fatta spesso allo scrittore - e quindi gli chiede ben 300 euro per la bici in vendita, tanto è ricco abbastanza da potersi permettere questa cifra. Quando Bill vede il personaggio di Stephen King che sta leggendo il suo libro, chiede se gli piacerebbe che lo firmasse, ma il commerciante rifiuta, dicendo di odiare il finale.

Recentemente è stato svelato che l'autore era molto interessato a It: Capitolo 2, più di quanto lo fosse per il primo capitolo. Infatti, sembra che ha insistito per far inserire alcune scene e Andy Muschietti ha accettato soprattutto per il modo delicato in cui Stephen King ha esposto le sue richieste: "Ci ha dato un piccolo elenco di cose che avrebbe voluto vedere nel film. Ma è stato molto gentile. Era più una richiesta affettuosa che conteneva ciò che ricordava del suo stesso lavoro."

It: Capitolo 2 vi aspetta al cinema con Bill Skarsgård, James McAvoy, Jay Ryan, Jessica Chastain, Bill Hader, Isaiah Mustafa, James Ransone, Andy Bean, Jaeden Martell e Jeremy Ray Taylor.