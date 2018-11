It: Capitolo 2, il regista annuncia la fine delle riprese del film

"È stato un giro sulle montagne russe durato 86 giorni. Non mi ero mai divertito così tanto girando un film. Ho avuto una troupe implacabile e ispirata che credeva in questa avventura quanto me, e un cast che ha dato cuore e anima per ogni singola performance." Inizia così il doppio testo (in inglese e spagnolo) con cui il regista argentino Andres Muschietti ha commentato uno scatto postato su Instagram per annunciare ufficialmente la fine delle riprese di It: Capitolo 2, l'attesa seconda parte del dittico basato sul romanzo di Stephen King. Un sequel a dir poco ambizioso, come suggerisce soprattutto il numero di giorni concessi per girarlo: quasi tre mesi, praticamente il triplo o addirittura il quadruplo del tempo normalmente impiegato per le riprese di un horror.

It: Chapter Two uscirà in sala il prossimo autunno, ed è ambientato 27 anni dopo gli eventi del primo film. I vari Perdenti, ora adulti, tornano a Derry nel 2016 senza ricordare precisamente la promessa fatta ai tempi, ma dovranno rapidamente fare i conti con il passato quando riappare anche il perfido Pennywise (Bill Skarsgård), assetato di vendetta. Gli avversari del perfido clown hanno le fattezze di attori come James McAvoy, Jessica Chastain, James Ransone, Xavier Dolan e Bill Hader. Quest'ultimo ha rilasciato una dichiarazione al sito americano Indiewire: "È un bel film, è molto toccante. Il cast è strepitoso... Ovviamente è un film molto spaventoso, ma mi ha sorpreso quanto fosse potente l'elemento emotivo. In realtà è la storia di queste persone e del trauma che hanno vissuto."

In attesa dell'uscita del film, che arriverà nei cinema americani il 6 settembre 2019, Muschietti ha già in cantiere due nuovi progetti: l'adattamento live-action del manga Attack on Titan e una nuova trasposizione de La macchina del tempo, celebre romanzo di H.G. Wells.