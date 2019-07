It: Capitolo 2, Pennywise ricompare a Derry nello spot italiano

Brividi nel nuovo spot italiano di It: Capitolo 2, che vede il ritorno di Pennywise a Derry.

Pennywise ricompare a Derry nel nuovo spot italiano di It: Capitolo 2.

L'atteso It: Capitolo 2 è ambientato 27 anni dopo quanto accaduto nel primo film, arrivato nelle sale nel 2017. I membri del Club dei Perdenti sono cresciuti e hanno intrapreso strade diverse. Qualcosa, però, li spingerà a tornare nella cittadina di Derry, nel Maine: la minaccia del terribile pagliaccio Pennywise si è risvegliata, così toccherà a loro ancora una volta provare a sconfiggerlo, questa volta per sempre.

IT: Capitolo 2, i Perdenti in una scena del film

Scoprite le nostre anticipazioni su It: Capitolo 2)che vede nel cast James McAvoy, Bill Hader, Jessica Chastain, James Ransone, Andy Bean, Jay Ryan e Isaiah Mustafa nel ruolo dei membri del Club dei perdenti ormai adulti. Bill Skarsgård, invece, riprenderà la parte di Pennywise. Tra gli interpreti ci sono anche Xavier Dolan e Will Beinbrink.

Stephen King: tutti i film tratti dai suoi libri in arrivo

It: Capitolo 2, in uscita il 5 settembre, è uno dei 20 film più attesi dell'estate 2019.