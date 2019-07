It: Capitolo 2, il nuovo trailer in italiano

Ecco anche il nuovo trailer italiano di It: Capitolo 2, dopo quello in lingua originale che ha fatto letteralmente sobbalzare il pubblico del San Diego Comic-Con 2019 - che l'ha visto in anteprima qualche ora fa - e ora anche quello che lo aspettava con ansia direttamente a casa.

L'ambientazione è quella spaventosa e familiare di Derry, dove gli ex ragazzini del Club dei perdenti, ormai adulti, hanno fatto ritorno, 27 anni dopo i fatti che Andres Muschietti aveva già mostrato nella prima parte. Sono cresciuti ma non hanno mai dimenticato quella antica promessa: salvare la propria cittadina, una volta per tutte, dal terrificante Pennywise. Lo stesso clown mostruoso, d'altronde, non ha mai smesso di aspettarli, desideroso di vendetta. Tra sangue, suggestive visioni all'interno di un Luna Park e inseguimenti con tanto di palloncini rossi, questo trailer ita prospetta un sequel, tratto dal celebre romanzo di Stephen King, molto più spaventoso.

Locandina di It: Capitolo 2

It: Capitolo 2 verrà distribuito nelle sale italiane a partire dal 5 settembre ed è stato al centro di una presentazione al San Diego Comic-Con 2019 nell'ambito dell'evento ScareDiego, completamente dedicato al genere horror, durante la quale sono state presentate delle clip inedite. Alla regia di questo secondo capitolo della storia c'è nuovamente Andy Muschietti e sul sgrande schermo si vedranno i membri del Club dei Perdenti - ormai adulti - ritornare a Derry, la loro città natale, dopo circa trent'anni. Bill, Richie, Bev, Stan, Ben e Eddie proveranno a sconfiggere definitivamente Pennywise, nome con cui identificano la malvagia creatura che vive nel cuore della loro comunità e riappare regolarmente per uccidere bambini.

Scoprite le nostre anticipazioni su It: Capitolo 2 che vede nel cast James McAvoy, Bill Hader, Jessica Chastain, James Ransone, Andy Bean, Jay Ryan e Isaiah Mustafa nel ruolo dei membri del Club dei perdenti ormai adulti. Bill Skarsgård, invece, riprenderà la parte del terrificante Pennywise. Tra gli interpreti ci sono anche Xavier Dolan e Will Beinbrink.