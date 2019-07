It: Capitolo 2, il nuovo trailer del film in uscita domani: ecco il poster

Il nuovo trailer di It: Capitolo 2 arriva domani: lo ha anticipato Stephen King dai suoi profili social: il film avrà una presentazione al San Diego Comic-Con 2019.

It: Capitolo 2, il nuovo trailer del film in uscita domani 18 luglio: lo ha anticipato Stephen King dai suoi profili social, condividendo il bellissimo poster che potete vedere di seguito.

It: Capitolo 2 uscirà in Italia il 5 settembre, e nell'attesa avrà una presentazione al San Diego Comic-Con 2019 nell'ambito dello ScareDiego, il lato horror della kermesse. La seconda parte dell'adattamento del romanzo di Stephen King è stata presentata anche alle Giornate Estive di Cinema, a Riccione, e chi era presente, assicura che il materiale presentato era davvero emozionante. Cosa ci aspetta domani, con il nuovo trailer di It: Capitolo 2, dopo un primo, inquietante trailer svelato qualche mese fa che si reggeva tutto sulla scena di Beverly nella casa della vecchietta? Lo scopriremo tra qualche ora.

Il film è il sequel del primo capitolo di grande successo firmato da Andy Muschietti e vede i Perdenti - ormai adulti - ritornare a Derry, la loro città natale, dopo circa trent'anni. Bill, Richie, Bev, Stan, Ben e Eddie sono richiamati in città perchè il clown Pennywise, "alias" dalla creatura malefica che vive nel cuore di Derry, è tornato a rapire e uccidere bambini e stavolta il Club dei Perdenti dovrà affrontarlo una volta per tutte ed eliminarlo definitivamente.

Scoprite le nostre anticipazioni su It: Capitolo 2 che vede nel cast James McAvoy, Bill Hader, Jessica Chastain, James Ransone, Andy Bean, Jay Ryan e Isaiah Mustafa nel ruolo dei membri del Club dei perdenti ormai adulti. Bill Skarsgård, invece, riprenderà la parte di Pennywise. Tra gli interpreti ci sono anche Xavier Dolan e Will Beinbrink.