It: Capitolo 2: Jessica Chastain sarebbe dovuta apparire nel primo film!

Jessica Chastain fa parte del cast di It: Capitolo 2, ma si era pensato ad una sua apparizione già nel primo film tratto dal romanzo di Stephen King.

Il film, che uscirà in Italia il 5 settembre - e di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di It: Capitolo 2 - è ancora una volta diretto da Andy Muschietti che aveva già deciso di affidare la parte di Beverly Marsh nella sua versione adulta all'attrice. Infatti, il regista aveva pianificato di rivelare Jessica Chastain al termine del primo film in una scena post-credits, come ha dichiarato all'Huffington Post: "Qualcosa che molte persone probabilmente non sanno è che in Capitolo Uno era già prevista una scena post-credit in cui Beverly Marsh avrebbe dovuto rispondere al telefono. Quindi, 27 anni dopo gli avvenimenti del primo film, avreste visto un telefono squillare. È un iPhone, quindi è impossibile che sia il 1989, e una mano sarebbe entrata in scena e la cinepresa avrebbe ripreso una testa dai capelli rossi che, una volta giratasi, avrebbe rivelato Jessica Chastain!"

IT: Capitolo 2, Beverly in una scena del film

Pare, quindi, che l'attrice dai capelli rossi sia sempre stata parte del progetto che Andy Muschietti aveva in mente, anche se poi purtroppo il cast del secondo film è stato annunciato molto più tardi rispetto alla release del primo capitolo nel 2017, quindi la scena post-credit non è mai stata mostrata.

Grazie a questa rivelazione, però, possiamo finalmente capire il grande progetto che è stato ed è alla base dei due film: tutto era stato previsto, il secondo capitolo è sempre esistito nella mente di Andy Muschietti e, a quanto pare, anche la fisionomia dei suoi personaggi. Nel primo capitolo di It, il personaggio di Beverly è stato interpretato dalla giovane Sophia Lillis, in una performance molto emotiva che è piaciuta parecchio ai fan di Stephen King. Anche lei riprende il suo ruolo in It - Capitolo Due, ma la versione adulta di Jessica Chastain sarà prevalente nella trama rispetto alla versione bambina.

Vi ricordiamo che il primo capitolo di It, distribuito nel 2017, ha ottenuto un grande consenso di pubblico e critica, guadagnando 700 milioni di dollari al box office.

Nel cast di It: Capitolo 2 ci saranno anche Bill Skarsgård, che vestirà ancora una volta i panni di Pennywise, James McAvoy, Bill Hader, Isaiah Mustafa, Jay Ryan, James Ransone e Andy Bean saranno il gruppo dei perdenti in versione adulta, insieme ovviamente a Jessica Chastain.