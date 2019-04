It: Capitolo 2, primo sguardo a James McAvoy nei panni di Bill adulto

Grazie al regista Andy Muschietti, possiamo dare uno sguardo ravvicinato a James McAvoy nei panni della versione adulta di Bill Denbrough in It: Capitolo 2.

La foto diffusa via social da Muschietti per fare gli auguri di compleanno a James McAvoy vede Bill a cavallo della sua mitica bicicletta con indosso una camicia a quadri, perfettamente in linea con la moda dell'epoca in cui il film è ambientato.

It: Capitolo 2 anticipa il ritorno del Clown Pennywise a Derry, Maine. Dal momento che ogni 27 anni il male torna a fare visita alla cittadina di Derry, Maine, It: Capitolo 2 porterà i personaggi che abbiamo amato e che hanno diviso le loro strade di nuovo insieme, adulti, quasi trent'anni dopo gli eventi mostrati nel primo film. It: Capitolo 2 conterrà la scena più sanguinosa di sempre, come promette Jessica Chastainn, l'unica donna del gruppo dei Perdenti: "Potrebbe essere uno spoiler, ma nel film c'è una scena che è stata definita la sequenza più sanguinosa mai vista in un horror. Il giorno dopo il sangue mi usciva ancora dagli occhi, naturalmente finto".

L'uscita di It: Capitolo 2 nei cinema italiani è fissata per il 5 settembre.