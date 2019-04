It: Capitolo 2, il ritorno di Beverly Marsh a Derry è terrificante nelle scene viste al CinemaCon

La descrizione delle prime sequenze di It: Capitolo 2 ha rivelato un terrificante ritorno a Derry per il personaggio di Beverly Marsh, che ha il volto di Jessica Chastain.

Il ritorno di Beverly Marsh a Derry sarà terrificante, come conferma la descrizione delle prime sequenze di It: Capitolo 2, mostrate al CinemaCon 2019. In attesa del trailer, è approdata in rete la descrizione delle sequenze mostrate dal regista Andy Muschietti agli investitori, descrizione che contiene informazioni molto interessanti.

Nel video si vede una Beverly adulta (Jessica Chastain) intenta a bussare alla porta di una vecchia casa. Il nome sulla porta è "Kersh", ma quando un'anziana donna apre Beverly spiegava che credeva fosse "Marsh" perché sta cercando suo padre. L'anziana apre la porta e le comunica che il padre è morto.

Mrs. Kirsh chiede a Beverly se la casa è come se la ricordava e lei annuisce, aggiungendo che ora è più pulito. Si guarda intorno in cerca della sua vecchia camera e qui ritrova la poesia che Ben le aveva scritto quando erano adolescenti. L'anziana offre a Beverly del té e lei accetta, ma comincia a rendersi conto che qualcosa di strano sta accadendo intorno a lei, dalla musica che Mrs. Kirsh ha acceso alle mosche sulla finestra. Mrs. Kirsh si scusa per il calore e dice che fa caldo da morire, per poi aggiungere: "Sai cosa dicono sulla morte? Nessuno che muore a Derry è davvero morto." Poi Mrs. Kirsh si ferma immobile e fissa Beverly.

It: Chapter Two, Sophia Lillis passa il testimone a Jessica Chastain

Quando si rianima, chiede a Beverly com'è fare ritorno a Derry. Beverly spiega che è strano, e Mrs. Kirsh la incalza "Strano, come?" Nel frattempo lo spettatore viene portato ad osservare il petto di Mrs. Kirsh che sembra ardere. Suona un campanello, il forno avverte che i biscotti sono pronti. A questo punto Beverly se ne vuole andare, ma Mrs. Kirsh insiste affinché resti. Va in cucina, mentre Beverly si mette a guardare le foto. Mentre Beverly è distratta, sullo sfondo Mrs. Kirsh la fissa con aria malvagia, poi racconta a Bev che le foto sono di lei e di suo padre che si è trasferito a Derry per poi unirsi al circo.... come clown. "Sono sempre stata la piccola di papà" afferma Mrs. Kirsh dalla cucina. "E tu? Sei ancora la piccola di papà, Beverly?" La donna salta fuori dalla cucina e Beverly fugge via dalla casa.

It: Capitolo 2, Jessica Chastain: "Vi aspetta la scena più sanguinosa di sempre"

Stacco sul Club dei Perdenti riunito, gli adulti osservano se stessi da giovani in un riflesso. Vediamo Bill (James McAvoy) dire a Beverly: "Possiamo farlo, ma dobbiamo restare uniti." Pennywise fluttua sulla città stringendo un nugolo di palloncini. Vediamo il clown che si strappa la faccia, poi due mani bianche escono dall'oscurità per afferrare una piccola luce rossa, infine Pennywise fa la sua comparsa.

It: Capitolo 2 anticipa il ritorno del Clown Pennywise a Derry, Maine. Dal momento che ogni 27 anni il male torna a fare visita alla cittadina di Derry, Maine, It: Capitolo 2 porterà i personaggi che abbiamo amato e che hanno diviso le loro strade di nuovo insieme, adulti, quasi trent'anni dopo gli eventi mostrati nel primo film.

L'uscita di It: Capitolo 2 nei cinema italiani è fissata per il 5 settembre.

It: Chapter Two, il poster del film

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!