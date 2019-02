It - Capitolo 2, Jessica Chastain: "Vi aspetta la scena più sanguinosa di sempre"

It: Capitolo 2, l'atteso sequel che concluderà la storia ideata da Stephen King, arriverà nei cinema a 6 settembre e Jessica Chastain ha rivelato un interessante spoiler.

L'interprete della versione adulta di Beverly, mentre era ospite del The Tonight Show, ha prima confermato che il film sarà davvero pauroso e ha poi raccontato: "Penso che potrei mettermi nei guai, ma lo farò lo stesso. Potrebbe essere uno spoiler. Ma nel film c'è una scena e qualcuno ha detto che contiene la maggior quantità di sangue che sia mai apparsa in un film horror in una sola sequenza".

Jessica Chastain ha proseguito sottolineando: "Vi posso dire che il giorno dopo continuavo a togliermi dagli occhi sangue finto".

It: Capitolo 2 è ambientato 27 anni dopo gli eventi del primo film. I protagonisti della storia tornano a Derry nel 2016 senza ricordare precisamente la promessa fatta quando erano dei teenager, ma dovranno rapidamente fare i conti con il passato quando riappare anche il perfido Pennywise (Bill Skarsgård), assetato di vendetta. Il cast del film, oltre ai giovani interpreti del Club dei perdenti che appariranno in alcuni flashback, è composto da James McAvoy, Jessica Chastain, James Ransone, Xavier Dolan e Bill Hader.