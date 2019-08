It: Capitolo 2, Finn Wolfhard è stato "ringiovanito" grazie agli effetti speciali

L'attore Finn Wolfhard in alcuni flashback del film It: Capitolo 2 è stato ringiovanito grazie alle tecnologie digitali.

It: Capitolo 2 conterrà dei flashback con protagonista il Club dei perdenti e la produzione ha dovuto "ringiovanire" grazie alla tecnologia Finn Wolfhard.

Le riprese del sequel sono infatti state effettuate due anni dopo l'ultimo ciak del primo adattamento del romanzo scritto da Stephen King e la giovane star è cresciuta troppo in fretta rendendo impossibile che gli spettatori non notassero la differenza.

Il regista Andres Muschietti è sempre stato consapevole del problema che avrebbero dovuto affrontare lavorando con un cast così giovane e la produzione di It: Capitolo 2 prevedeva già una somma di denaro da destinare all'utilizzo degli effetti digitali necessari a modificare l'aspetto fisico di alcuni degli interpreti, tra cui appunto Finn Wolfhard.

Alcuni dei flashback che verranno mostrati nel secondo capitolo della storia tratta dai romanzi di Stephen King sembra quindi siano ambientati nel 1988 perché, in caso contrario, la differenza di aspetto fisico non avrebbe causato alcun problema mostrando dei momenti successivi al primo scontro con Pennywise.

It: Capitolo 2 verrà distribuito nelle sale italiane a partire dal 5 settembre ed è stato al centro di una presentazione al San Diego Comic-Con 2019 nell'ambito dell'evento ScareDiego, completamente dedicato al genere horror, durante la quale sono state presentate delle clip inedite. Alla regia di questo secondo capitolo della storia c'è nuovamente Andy Muschietti e sul grande schermo si vedranno i membri del Club dei Perdenti - ormai adulti - ritornare a Derry, la loro città natale, dopo circa trent'anni. Bill, Richie, Bev, Stan, Ben e Eddie proveranno a sconfiggere definitivamente Pennywise, nome con cui identificano la malvagia creatura che vive nel cuore della loro comunità e riappare regolarmente per uccidere bambini.

Scoprite le nostre anticipazioni su It: Capitolo 2 che vede nel cast James McAvoy, Bill Hader, Jessica Chastain, James Ransone, Andy Bean, Jay Ryan e Isaiah Mustafa nel ruolo dei membri del Club dei perdenti ormai adulti. Bill Skarsgård, invece, riprenderà la parte del terrificante Pennywise. Tra gli interpreti ci sono anche Xavier Dolan e Will Beinbrink.