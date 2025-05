Ironheart: nuovo sguardo a Cappuccio di Anthony Ramos e al cugino John di Manny Montana nella foto dal set

Uno sguardo ravvicinato al villain Cappuccio di Anthony Ramos e al cugino John di Manny Montana nella foto dal set dell'attesa serie Marvel Ironheart, in arrivo su Disney+ il 24 giugno, diffuse da Empire.

Ancora nebuloso il ruolo del cugino John, ma sappiamo che Anthony Ramos interpreterà un personaggio chiave dello show in combutta con Mephisto. Parlando di Cappuccio, Ramos ha detto a EW :

"Parker Robbins nei fumetti è di New York, ma potendo capovolgere la sua storia e trasformarlo in un personaggio di Chicago, lo abbiamo reso originario di Humboldt Park, dove ci sono molti portoricani. Abbiamo creato tutta questa storia con sua madre che faceva parte degli Young Lords e lo ha cresciuto in quel modo. Chicago gioca un ruolo fondamentale nell'identità di tutti i nostri personaggi e in quella di questa serie, quindi sono davvero entusiasta che il pubblico possa goderne. È stato un vero dono poter girare lì. È una città fantastica, una delle più belle al mondo."

Di cosa parla Ironheart?

Attesa a lungo dai fan del Marvel Universe, Ironheart segue Riri Williams mentre fa ritorno nella sua città natale, Chicago. Lì, scopre segreti che portano tecnologia e magia in conflitto, conducendola in un'avventura emozionante e pericolosa.

Il logo di Ironheart

Nei fumetti, Riri Williams viene incoraggiata a mettersi un costume e combattere il crimine da Tony Stark, che diventa un mentore della giovane eroina. La morte di Stark in Avengers: Endgame impedirà di replicare questa dinamica, ma la serie dovrebbe contenere l'eredità di Iron Man, in qualche modo. A interpretare Riri nella serie Marvel sarà Dominique Thorne.

"Io e Robert Downey Jr. abbiamo parlato subito dopo la fine delle riprese e mi ha fatto i complimenti per il mio percorso", ha ricordato la star Dominique Thorne durante un'intervista con Empire. "Mi ha detto quanto fosse emozionato e che faceva il tifo per me. Ho ricevuto letteralmente due pollici alzati. È davvero rassicurante sapere di non mettere in imbarazzo Iron Man."

Ironheart vede, inoltre, la partecipazione di Lyric Ross, Regan Aliyah, Alden Ehrenreich, Matthew Elam e Anji White. Si vocifera che Sacha Baron Coen farà il suo debutto nella serie tv nei panni di Mephisto, anche se la notizia non è ancora stata confermata.