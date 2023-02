Ironheart, Alden Ehrenreich sulla serie Marvel: "Mostra un angolino molto interessante del MCU"

Tra non molto arriverà il momento di Ironheart, la nuova serie tv del MCU dedicata a Riri Williams, e tra le star dello show troviamo anche Alden Ehrenreich, che ne ha recentemente discusso con il sito Uproxx.

Dopo averla vista debuttare in Black Panther: Wakanda Forever, la ritroveremo anche in tv: stiamo parlando di Riri Williams (Dominique Thorne) a.k.a. Ironheart, uno dei nuovi personaggi chiave del MCU, a cui è stata dedicata una serie targata Disney+. E in questo show fa la sua apparizione anche il misterioso personaggio interpretato dall'attore di Solo: A Star Wars Story e Ave, Cesare! Alden Ehrenreich.

"È un personaggio grandioso, e c'è questo elemento particolarmente divertente di cui non posso parlarvi [che mi entusiasma non poco]" commenta l'attore quando gli chiedono s si tratta di un personaggio già visto in precedenza "Ma è stato un ruolo davvero, davvero divertente. Non posso dire che sia così, ma più o meno".

"Lo show è davvero figo. È un angolino molto interessante del MCU" continua poi, come riportato da Comicbook "_È divertente, commovente, e carico di emozioni su più livelli. Ed è fondamentalmente la storia di questa ragazza afroamericana cresciuta a Chicago, della sua esperienza, ed è estremamente interessante".

Ironheart: il Mephisto di Sacha Baron Cohen avrà un aspetto molto diverso da quanto previsto

In Ironheart, al fianco di Thorne e Ehrenreich, vedremo tra gli altri anche Anthony Ramos, Zoe Terakes, Shakira Barrera, Manny Montana, Lyric Ross, Sacha Baron Cohen e Paul Calderon.