Iron Man, la star di The Mandalorian Timothy Olyphant ricorda il provino per il ruolo Marvel

La star di The Mandalorian Timothy Olyphant ricorda ancora benissimo il suo provino per il ruolo di Iron Man nell'Universo Cinematografico Marvel.

Da Iron Man a The Mandalorian il passo non è poi così breve, ma l'interprete di Cobb Vanth, Timothy Olyphant, un tempo aveva provato anche a vestire i panni del celebre eroe Marvel. È lui stesso a raccontare come è andata.

Quella volta che Timothy Olyphant fece il provino per Iron Man

Un'immagine dell'eroe in Iron Man

"Quel che posso dirvi è che ricordo di aver pensato che quella... Dato che sono un po' uno che non impara poi troppo velocemente, e all'epoca credo fossi spaventato a morte da cose come il successo in questo campo, ricordo di aver pensato 'Beh, non potrei essere più con i piedi per terra di così, per cui sarebbe divertente..." ha raccontato Timothy Olyphant, il Cobb Vanth di The Mandalorian, come riporta anche CBM, tornando indietro con la memoria ai tempi in cui fece il provino per il ruolo di Iron Man nell'allora ancora nato MCU.

"E se scegli di intraprendere questo percorso, non troverai nessuna compagnia migliore di Jon Favreau" ha poi continuato, tessendo le lodi del regista MCU e Star Wars "Per cui ho dei bei ricordi legati a quell'esperienza, sapete. Cerco di vedere le cose semplicemente per quel che sono, e non ciò che potrebbero essere, e ogni conversazione che ho avuto con Jon riguardo quel ruolo, la ricordo con piacere".

"È stato un periodo piacevole, e beh, lui mi ha ingaggiato in The Mandalorian, per cui non mi deve proprio nulla!" ha infine concluso.