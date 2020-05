The Mandalorian 2: svelato il ruolo di Timothy Olyphant?

Timothy Olyphant ha avuto un ruolo in The Mandalorian 2 e online sembrano essere stati diffusi i dettagli sul suo personaggio.

La notizia potrebbe quindi contenere degli spoiler , non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Il sito /Film ha infatti dichiarato che Timothy Olyphant, negli episodi della seconda stagione di The Mandalorian, dovrebbe avere la parte di Cobb Vanth e verrà mostrato mentre indossa l'armatura di Boba Fett.

Il personaggio ha debuttato nel romanzo di Star Wars intitolato Aftermath, scritto da Chuck Wending, e tra le pagine indossava un'armatura mandaloriana presa dai Jawa dai resti del mezzo di trasporto di Jabba. Nella trilogia originale il cacciatore di taglie viene lanciato proprio dal veicolo e quando accade indossava l'armatura.

Vanth nel romanzo si occupa della sicurezza di Freetown, un insediamento su Tatooine.

Per ora gli sceneggiatori non hanno svelato e confermato i dettagli riguardanti la versione televisiva del personaggio.

Nel cast dello show con protagonista Pedro Pascal, prodotto per Disney+, ci sono anche Gina Carano (Deadpool, Fast and Furious); Carl Weathers (Apollo Creed nella saga di Rocky), Werner Herzog (regista di Aguirre furore di Dio, L'enigma di Kaspar Hauser, Nosferatue Fitzcarraldo), Nick Nolte (Cape Fear, Il Principe delle maree), Emily Swallow (Supernatural, Le regole del delitto perfetto), Taika Waititi (premio Oscar 2020 per JoJo Rabbit), Giancarlo Esposito (Fa' la cosa giusta, Breaking Bad) e Omid Abtahi (24, Homeland, Star Wars: The Clone Wars). Confermata anche la presenza di Katee Sackhoff che sarà nuovamente Bo-Katan e di Temuera Morrison.

