"Iron Man può essere interpretato da chiunque" i fan di Robert Downey Jr. in rivolta dopo il tweet del Times

I fan di Robert Downey Jr. in rivolta dopo la provocazione lanciata via Twitter dal Sunday Times in cui si afferma che qualsiasi attore potrebbe interpretare l'eroe Marvel.

The Sunday Times ha twittato sul tema scottante il 1 agosto rivolgendosi ai fan e sostenendo che qualsiasi altro attore di Hollywood potrebbe indossare il costume di Iron Man rendendo il cinecomic altrettanto memorabile. Nel tweet si legge:

"I grandi titoli dell'ultimo decennio sono marchi e franchise stabiliti con numerosi prequel e sequel. Robert Downey Jr. è un protagonista, ma il suo Iron Man potrebbe essere interpretato da quasi chiunque; il personaggio è più importante per il pubblico dell'attore".

Le risposte non sono mancate, in breve i fan hanno invaso il web protestando contro la tesi del Sunday Times e ribadendo che lo stesso creatore di Iron Man, Stan Lee, aveva dichiarato che era convinto che Downey fosse nato per interpretare quel ruolo.

"Credo Robert Downey Jr. sia grandioso nel ruolo di Tony Stark" dichiarò Stan Lee al Rhode Island Comic-Con nel settembre 2017. "Quell'uomo è nato per essere Iron Man, è in cima alla lista."

Prima di Downey, un'altra stella di primo piano era stata avvicinata dai Marvel Studios per il ruolo di Iron Man, si tratta di Tom Cruise, considerato una scommessa solida dato il suo ruolo come star d'azione già consolidato. Ma il rifiuto del divo spinse Marvel a cercare altrove finendo per affidare il ruolo del playboy miliardario e genio della tecnologia Tony Stark a Robert Downey Jr.

Anche se Downey non era la prima scelta dei Marvel Studios, il suo ritratto di Tony Stark/Iron Man si è impresso rapidamente e in maniera indelebile nel cuore dei fan tanto da rendere il franchise di Iron Man uno dei più redditizi di sempre per Marvel. Dal lancio effettivo del Marvel Cinematic Universe con Iron Man, diretto da Jon Favreau nel 2008, Downey ha ripreso il ruolo in due sequel ed è apparso in altri otto film del MCU, inclusi tutti i capitoli della saga degli Avengers. La scelta dell'attore ha portato a Marvel un incredibile successo anche in termini di incassi, il primo Iron Man ha raccolto oltre 585 milioni in tutto il mondo e Iron Man 3 ha incassato oltre $ 1,2 miliardi a livello globale.