Robert Downey Jr su un possibile ritorno di Iron Man: 'Ne sarei felice, fa parte del mio DNA'

Robert Downey Jr non ha escluso un suo possibile ritorno nel MCU con la parte di Iron Man, ribadendo ancora una volta l'importanza avuta dal personaggio nella sua vita e carriera.

L'eroe è uscito di scena in Avengers: Endgame, sacrificandosi per sconfiggere definitivamente il malvagio Thanos.

Le dichiarazioni dell'interprete di Iron Man

Alcuni mesi fa Kevin Feige, responsabile del Marvel Cinematic Universe, aveva smentito categoricamente che fosse in programma un ritorno sugli schermi di Tony. Robert Downey Jr., intervistato da Esquire, ha però ammesso che sarebbe felice di interpretare nuovamente Iron Man: "Con gioia. Si tratta di una parte troppo fondamentale del mio DNA. Quel ruolo mi ha scelto".

La star del cinema, che ha da poco conquistato il premio Oscar grazie alla sua interpretazione in Oppenheimer, ha quindi aggiunto: "Dirò sempre: 'Mai, davvero mai, scommettere contro Kevin Feige'. Si tratta di una scommessa persa in partenza. Lui è la casa e vincerà sempre".

Iron Man e i mille volti di Robert Downey Jr.

Avengers: Endgame, un primo piano di Robert Downey Jr.

Feige aveva escluso un ritorno di Iron Man

Il produttore, tuttavia, aveva ribadito a dicembre che non verrà modificato in nessun modo quell'importante elemento della storia degli Avengers. Kevin aveva ricordato come avessero tutti lavorato duramente per arrivare a quel momento della storia e non c'era alcuna intenzione di evitarne le conseguenze, o di far "ritornare in vita" Tony Stark.

Feige aveva spiegato che erano stati impiegati molti anni per far arrivare la storia a quell'epilogo e nessuno ha intenzione di "cancellare" quegli eventi drammatici. Robert Downey Jr ha fatto a lungo parte del MCU ed era apparso in 10 film dello studio.