Iron Man, Jon Favreau ha inserito nel film le vere conversazioni di Robert Downey Jr. e Gwyneth Paltrow

Jon Favreau sapeva che la chimica sullo schermo tra Robert Downey Jr. e Gwyneth Paltrow in Iron Man era qualcosa di speciale. Il regista ha recentemente rivelato a People di aver incorporato alcune conversazioni della vita reale degli attori nel film della Marvel. Ed è uno dei motivi per cui la dinamica tra Tony Stark e Pepper Potts sembrava così autentica.

Robert Downey Jr. in Iron Man

Cosa ha raccontato il regista

"Ero un ottimo studente e prendevo appunti mentre parlavano, e sia che si trattasse di improvvisare o anche solo di parlare della scena, scrivevo le cose che dicevano", ha detto Favreau. Il regista ha ricordato in particolare un caso in cui la Paltrow ha corretto Downey Jr.: "Stavamo leggendo il copione e c'era scritto: 'Sembra il periodo primaverile di Jackson Pollock'. Gwyneth ci ha corretto durante le prove e ci ha detto: 'No, in realtà è il periodo di The Springs'. The Springs è la parte degli Hamptons dove Jackson Pollock ha vissuto e lavorato, non la primavera, non la stagione'. Così ho scritto ogni parola e lei lo corregge nel film quando lui dice 'il periodo primaverile'. E questo non fa altro che aumentare la loro simpatia. Trovo assolutamente avvincente e divertente vederli insieme sullo schermo, perché hanno questa dinamica di botta e risposta che ha una marcia in più".

Favreau ha aggiunto infine che i due attori "si completano così bene. Sono così diversi, eppure hanno così tanto rispetto e ammirazione reciproca. Mi piace molto il loro legame".

Il film Iron Man del 2008 non solo ha contribuito a lanciare il multimiliardario Marvel Cinematic Universe, ma ha anche cementato il posto di Downey Jr. a Hollywood. Lui e la Paltrow hanno poi ripreso i loro ruoli in altri film stand-alone di Iron Man e in altri progetti Marvel prima della loro ultima apparizione, rispettivamente nei panni di Tony Stark e Pepper Potts, in Avengers: Endgame.