Terrence Howard: "Volevo strappare i denti a un produttore". Così perse Iron Man 2

Sull'allontanamento di Terrence Howard dall'MCU è stato detto di tutto di più. In molti hanno indicato come motivo del suo misterioso licenziamento e della sostituzione con Don Cheadle il cattivo sangue che sarebbe scorso tra lui e la star Robert Downey Jr. Oggi però Howard è tornato a commentare la faccenda indicando nell'energica minaccia al produttore Joel Silver il vero motivo della sua uscita di scena.

Robert Downey Jr. e Terrence Howard si stringono la mano in una scena di Iron Man

Quali sono stati i motivi dell'ostilità tra Terrence Howard e Robert Downey Jr.?

Dopo l'allontanamento da Marvel e la sostituzione in Iron Man 2 Terrence Howard, il cui temperamento focoso è ben noto a Hollywood, ha incolpato Robert Downey Jr. di averlo fatto cacciare da Marvel. Howard era il primo interprete ingaggiato per Iron Man e pare che si stato proprio lui a caldeggiare l'ingaggio di Downey per il ruolo di Tony Stark.

All'epoca Howard, scelto per interpretare l'amico e spalla di Tony Stark, James "Rhodey" Rhodes, alias War Machine, era la vera star mentre Downey cercava di rimettere in piedi la propria carriera dopo le dipendenze e il carcere. Quindi era naturale che Howard fosse pagato più del collega, ma in seguito lo ha accusato di aver influito sul taglio del suo salario e poi sul licenziamento. Ma desso l'attore ha rivelato un'altra verità al PBD Podcast.

Terrence Howard e Robert Downey Jr. di fronte al tavolo verde in una scena di Iron Man

Perché Terrence Howard è stato cacciato dall'MCU?

Nel corso del podcast, Terrence Howard ha ricordato uno scontro avuto con il leggendario produttore Joel Silver alla Mostra del Cinema di Venezia del 2007, dove i due si trovavano per promuovere il film Il buio nell'anima, in cui Howard interpretava un detective di New York a caccia di una giustiziera (interpretata da Jodie Foster). Dopo che un giornalista gli aveva chiesto perché il suo nome non ricevesse lo stesso trattamento di quello di Foster, Howard - che era appena stato candidato all'Oscar per Hustle & Flow - aveva iniziato a chiedersi la stessa cosa, e la notizia di questa frustrazione a quanto pare era arrivata fino a Silver.

"Joel Silver è venuto a parlarmi e mi ha detto, 'Il motivo per cui il tuo nome non è sui titoli è perché non sei tu la star di questo film: è Jodie. E se verrai candidato all'Oscar, sarà come miglior attore non protagonista, non come miglior attore'. E io gli ho risposto, 'Grazie per avermelo detto, ora capisco. Ma devi ricordare che sono un uomo proprio come te, e se mi parli ancora in quel modo, ti spacco i denti.'"

La partner di produzione di Joel Silver ne Il buio nell'anima era proprio Susan Downey, moglie del protagonista di Iron Man. "Otto mesi dopo, ho perso il ruolo in Iron Man 2", ha ricordato Howard. "E sono sicuro che tutti questi fattori abbiano avuto il loro peso".