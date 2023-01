Iron Man 2, Don Cheadle fa chiarezza: “Non ho fregato il ruolo a Terrence Howard”

L'ingresso di Don Cheadle in Iron Man 2 ha fatto riflettere i fan, ma durante una recente intervista l'attore ha chiaramente specificato di "non aver rubato il ruolo a nessuno".

Non tutti lo sanno, ma Terrence Howard sarebbe dovuto tornare anche in Iron Man 2. Secondo quanto riferito, sembra che una disputa legata alla paga, e un tentativo di ridefinire il suo personaggio per ridurre i costi, hanno aperto la strada ad altri attori. Così abbiamo ritrovato Don Cheadle come "War Machine" nel sequel di Iron Man.

Don Cheadle in una scena di Iron Man 2

Durante una recente intervista con GQ, l'ingresso nella storia di Don Cheadle è stato paragonato alla sostituzione avvenuta negli anni novanta di Zia Viv in Willy, Il Principe di Bel Air (quando Janet Hubert ha sostituito Daphne Maxwell Reid). Questa è stata la risposta dell'attore di Iron Man 2 su questo aspetto: "Non ho mai rubato il ruolo a Terrence Howard, né tanto meno l'ho mai spinto fuori dai giochi. Si trattava di un ruolo libero quando sono entrato".

Successivamente Cheadle ha ricordato l'esatto momento in cui gli hanno proposto di entrare in Iron Man 2: "Ero alla festa di compleanno di mio figlio e mi hanno chiamato dicendo: 'Questo è quello che sta succedendo e questa è l'offerta, se rifiuti ci rivolgeremo alla persona successiva.' Poi hanno detto: 'Perché non ti prendi un'ora per decidere se vuoi farlo?'". Così Cheadle ha chiesto loro in quali altri film sarebbe comparso il personaggio e gli sono stati fatti accenni ai seguiti di Iron Man e agli Avengers. A chiamata terminata è tornato alla festa del figlio e dopo averne parlato con il suo agente e con la moglie ha accettato.