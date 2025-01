Vision Quest: Faran Tahir riprenderà il ruolo del villain di Iron Man nella serie Marvel in arrivo

Una vecchia conoscenza di Iron Man sta per fare ritorno nell'Universo Marvel. L'attore Faran Tahir tornerà a indossare i panni del villain Raza, leader dell'organizzazione terroristica dei 10 Anelli che ha tentato di uccidere Tony Stark in Iron Man. Raza apparirà nella serie su Visione interpretata da Paul Bettany, spinoff di WandaVision, come conferma Deadline.

Al momento i dettagli sul nuovo show sono scarsi, ma secondo quanto anticipato la serie spinoff è in fase di sviluppo presso Disney fin dal 2022 e ha ottenuto l'approvazione a maggio. Al centro della storia ritroveremo Visione, impegnato nel tentativo di riconquistare la sua memoria e la sua umanità. Dopo che Thanos lo ha ucciso in Avengers: Infinity War del 2018, Visione è ricomparso in WandaVision nel 2021.

Oltre al ritorno di Bettany, è stato confermato che James Spader riprenderà il ruolo di Ultron. Anche Todd Stashwick apparirà nello show in un ruolo che per adesso non è stato rivelato. Il produttore esecutivo di Star Trek: Picard Terry Matalas fungerà da showrunner della nuova serie.

Chi è Faran Tahir?

Iron Man in una scena

Attore, produttore, sceneggiatore e regista i cui crediti includono Iron Man, Star Trek, Elysium ed Escape Plan, Faran Tahir ha recitato in diversi film sfruttando la sua conoscenza delle lingue, oltre all'inglese l'attore ha infatti interpretato pellicole in urdu e punjabi.

Sul piccolo schermo ha recitato negli show The Old Man, 12 Monkeys, Scandal, Prison Break, Once Upon a Time e American Crime, ed è apparso come guest star in Supergirl, Criminal Minds, Elementary e nella serie interpretata da James Spader The Blacklist.

Sul palcoscenico, è apparso di recente a Broadway ne Il cacciatore di aquiloni.