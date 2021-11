Io sono Leggenda: Will Smith non era soddisfatto degli incassi al box office

A 14 anni dall'uscita di Io sono leggenda, WIll Smith ha riveltoa di non essere rimasto soddisfatto dell'incasso del blockbuster.

Nonostante l'enorme successo, Will Smith ha rivelato che nel 2007 non fu pienamente soddisfatto del risultato ottenuto al botteghino da Io sono leggenda. L'attore era convinto che il film potesse guadagnare molto di più, perplessità che ha esternato al produttore, James Lassiter.

Will Smith in una sequenza di Io sono leggenda un film diretto da Francis Lawrence del 2007

Ospite del programma The Oprah Conversation di Apple TV+, con Oprah Winfrey, Will Smith ha rivelato questo dettaglio che nessuno conosceva. Nel 2007, Io sono leggenda incassò ben 77 milioni di dollari, un incasso altissimo per un film non natalizio nel periodo delle festività. Ma l'attore non era soddisfatto e chiamò il produttore James Lassiter per lamentarsi:

"Mi esaltai per 30 secondi, ma poi pensai che potevamo fare di più e dissi a J 'Ehi ma perché non abbiamo ottenuto 80 milioni?' e lui disse incredulo 'Cosa??'. Io gli spiegai 'Non pensi che se avessimo cambiato il finale ne avremmo ottenuti di più? Perché io avrei voluto il finale un po' più simile a Il Gladiatore' J era scioccato 'È l'apertura più bella della storia. Di cosa stai parlando?' e io 'J voglio sapere perché secondo te non abbiamo raggiunto gli 80'. Penso che quella sia stata l'unica volta che ha riattaccato il telefono"

Una conversazione spassosa, ma surreale visto che Io sono leggenda aveva già ottenuto un ottimo risultato al botteghino. Il film è ambientato nel 2012, a New York, dove un terribile virus ha infestato tutta la popolazione, trasformandola in zombie. Il brillante virologo Robert Neville sta cercando di sviluppare un vaccino contro questo virus, visto che è rimasto l'unico umano a sopravvivere.

Will Smith tornerà prestissimo al cinema con Una famiglia vincente - King Richard, in cui interpreta Richard Williams, il padre delle leggende del tennis Venus e Serena. Il film uscirà il 13 gennaio 2022.