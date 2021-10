Will Smith in lacrime: "Ho pensato al suicidio, dietro al personaggio c'è un codardo" (VIDEO)

Nel trailer della serie The Best Shape of My Life, Will Smith parla di salute mentale e ricorda il periodo in cui è arrivato a considerare l'idea del suicidio.

Will Smith si racconta nel trailer di The Best Shape of My Life, la serie di Youtube che testimonierà il percorso da lui affrontato per perdere peso in 20 settimane. Il video mostra quindi l'attore mentre ricorda in lacrime i pensieri sul suicidio, ammettendo di aver costruito il proprio personaggio per nascondere il lato più intimo e insicuro di sé.

Sono passati cinque mesi da quando Will Smith ha condiviso per la prima volta sui social le immagini di se stesso in quella che lui stesso definiva "la peggior forma fisica della sua vita". Da questa consapevolezza è nata The Best Shape of My Life, la docuserie in cui l'attore americano racconta il viaggio di 20 settimane che lo ha portato a perdere peso, in uscita l'8 novembre su Youtube. Nel trailer dello show, però, Smith racconta anche di quando ad aver bisogno di allenamento era la sua salute mentale.

Questa confessione non riguarda solo lo scorso anno ma anche una fase della sua vita in cui ha addirittura pensato al suicidio: "Quando ho iniziato questo show, mentalmente ero da qualche altra parte. Ed ho finito per scoprire un sacco di cose nascoste su me stesso". Durante il suo viaggio nel fitness, Smith ha anche scritto un libro di memorie, in cui ha scelto di "esporre la sua vita e tante cose che le persone non sanno di lui". Il video mostra una conversazione avuta con la sua famiglia, durante la quale dichiara: "Quella è stata l'unica volta nella mia vita in cui ho considerato il suicidio", anche se il trailer non specifica di quale periodo della sua vita stia parlando.

Il filmato si conclude con Smith che sembra leggere un estratto dal suo libro. "Quello che siete arrivati a capire di Will Smith, l'attore che annienta gli alieni, la star del cinema, è in gran parte una costruzione, un personaggio accuratamente realizzato e progettato per proteggermi, per nascondermi dal mondo. Per nascondere il codardo", legge l'attore, finendo in lacrime.

Dopo aver annunciato l'intenzione di recuperare la migliore forma della sua vita, Will Smith ha condiviso costanti aggiornamenti sulla sua perdita di peso. Stando a ciò che viene mostrato nel trailer, l'attore sembra aver raggiunto il suo obiettivo, anche se quello appena affrontato si è rivelato un viaggio ben più profondo ed importante per lui e per la sua famiglia.