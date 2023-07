Invincible, l'autore del fumetto Robert Kirkman aggiorna sul live-action

Che aggiornamenti abbiamo sulla trasposizione live-action di Invincible, la popolarec serie animata di Prime Video? Ce ne parla Robert Kirman, autore de fumetto assieme agli artisti Cory Walker e Ryan Ottley.

Il live-action di Invincible

Mentre in passato Robert Kirkman ha parlato di cosa fosse possibile o meno in un live-action di Invincible, il mondo dello spettacolo, sempre più interessato e invogliato a realizzare trasposizione in carne e ossa di opere cartacee e animate, ha deciso che era tempo di affrontare questa sfida.

Per cui, non molto tempo fa è stato confermato dallo stesso Kirkman un progetto live-action proprio di Invincible - che ha spopolato anche in versione animata su Prime Video - e stando all'autore, questo sarebbe ancora in fase di sviluppo.

Invincible: un'immagine della serie Prime Video

"Con gli scioperi e tutto, è tutto fermo al momento, e giustamente" ha spiegato a Screen Rant "Stanno tutti facendo una gran cosa nel cercare di far sì che le generazioni future potranno sopravvivere, lavorare e crescere rigogliose in questo settore".

"Al momento è tutto in pausa, ma so che è qualcosa in cui Universal è assai interessata e coinvolta, e ci stiamo lavorando da dietro le quinte da diverso tempo. Si spera che in futuro, a un certo punto, io possa darvi una risposta meno vaga".

Cos'è Invincible

Invincible è "una serie animata supereroistica per adulti incentrata sul 17enne Mark Grayson, che è come qualunque altro ragazzo della sua età, a parte il fatto che suo padre è il più potente supereroe del pianeta, Omni-Man. Ma mentre Mark sviluppa anche lui dei superpoteri, scopre che il retaggio di suo padre potrebbe non essere così eroico come sembra", come riporta la sinossi ufficiale dello show fornita da Prime Video.

La sua versione cartacea pubblicata da Image Comics è composta da 144 numeri, e si è conclusa nel 2018, dopo 15 anni.

Nel 2021 è arrivata sul piccolo schermo la serie tv animata, prodotta e distribuita da Prime Video, attualmente ancora in corso.