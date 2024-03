Invincible 2 - Parte 2, la recensione: la serie Prime Video torna al suo meglio

Invincible di nome, incredibile di fatto. L'adattamento seriale dell'omonimo e acclamato fumetto di Robert Kirkman aveva già dimostrato il suo valore animato e narrativo nella sua prima stagione e nella prima parte della seconda, ma con l'arrivo degli ultimi quattro episodi di Invincible 2 (la recensione dei primi episodi) la serie Prime Video è pronta a raggiungere nuove vette qualitative, soprattutto in termini di scrittura. Essendo trasposizione fedelissima al materiale originale - già perfezionato a monte -, la serie entra nel vivo di una secondo arco narrativo post-rivelazione vera natura Viltrumita di Omni-Man, e che fa di un mix introspettivo e d'azione la sua carta vincente per superare le aspettative dei fan che ancora non conosco il prosieguo della crescita di Mark Grayson (Steven Yeun) e del fantastico universo fumettistico di Kirkman.

Fronti diversi

Invincible 2: una scena della seconda parte

La seconda parte di Invincible 2 riprende esattamente da dove il quarto episodio si era fermato, con un Mark sanguinante e sconfitto dai Viltrumiti che hanno intanto catturato Omni-Man (J.K. Simmons), invitando Invincible a porre in essere il suo destino viltrumita e preparare la Terra alla conquista. Al rientro a casa, accoglie la richiesta di portare con sé il fratellastro "violaceo" e ancora senza nome nato dalla fugace relazione del padre con un'aliena autoctona del pianeta, ma sulla Terra i pericoli sono molteplici. Al di là delle responsabilità di figlio e ragazzo, consapevole di dover riprendere anche in mano la sua vita umana, tra college, amore e problemi post-adolescenziali, Mark deve rispettare il patto con Cecil (Walton Goggins) e impegnarsi nel suo lavoro da supereroe. In questi ultimi episodi della seconda stagione le minacce esplodono inoltre su diversi fronti: quello terrestre, quello spaziale e quello multiversale, per altro tutte complesse da gestire.

Invincible 2: una scena della seconda parte

L'aiuto dei rinnovati Guardiani guidati da Immortal è certamente gradito, ma tra problemi di comunicazione, inesperienza e difficoltà varie, tenere a bada la Lega dei Rettili da una parte, il ritorno dei Sepidi da un'altra, la feroce sete di vendetta di Angstrom Levy da un'altra ancora e soprattutto la costante incognita dei Viltrumiti, non è compito facile nemmeno per i più forti eroi che il mondo conosca. Intimità e sangue, azione e confronto, equilibrio e poi rottura: è in questi dittici a volte dicotomici che si trova il quid più essenziale di Invincible, che gode di una visione magistrale legata all'intuito concettuale di Kirkman, che recupera pezzi lungo la strada, anticipa frammenti di storia che mai e poi mai andranno perduti, sorprende ed entusiasma, esaspera la tensione e poco dopo la distende, quasi sempre senza soluzione di continuità. Lo abbiamo detto e lo ripetiamo: è prima di tutto la scrittura e la gestione del racconto a rendere invincibile la serie. Poi arrivano anche animazione e combattimenti.

Sorprese, violenza e dinamicità

Invincible 2: una scena della seconda parte

Strettamente correlata alla scrittura è anche la capacità di creare con una certa costanza un'incertezza più che ricercata. Non si può mai sapere veramente cosa accadrà in Invincible, quali personaggi torneranno, chi morirà atrocemente in battaglia, quali rivelazioni sconcertati arriveranno. È un meccanismo connaturato nel fumetto e quindi nella serie, un suo marchio di fabbrica che Invicible sembra curare benissimo, facendo la gioia di noi spettatori e sfruttando affezione e curiosità. Già nel quinto episodi della seconda stagione (disponibile in piattaforma), lo show regala un finale davvero esaltante, sensibilmente costruito per deflagrare in una conclusione tutta votata allo scontro fisico tra Terra e Spazio, che animazione e montaggio alternano con grande dinamismo per generare pathos e impedire al contempo al pubblico di abbassare la guardia emotiva legata ai diversi personaggi preferiti.

Invincible 2: una scena della seconda parte

In questo senso, rispetto ad esempio alla prima parte di stagione, Invincible recupera molto del suo debutto ed espande contemporaneamente i suoi contenuti e il suo universo, cominciando a unire i vari puntini ancora disallineati. Gli scontri ricoprono nuovamente una parte importante della serie, e in diversi casi la violenza con cui sono raccontati degenere letteralmente nel gore più puro e godibile, sfruttando con intelligenza nel genere e nel medium animato. Arrivati poi all'ottavo e ultimo episodio di Invincible 2 - fidatevi - non vorrete altro che continuare questo viaggio in una delle opere più seminali e decostruttive della figura del supereroe moderno. E fortunatamente, i lavori su Invincible 3 sono giù iniziati e buon punto, nella speranza che si riduca finalmente lo scarto tra una stagione e l'altra. Questo sì che sarebbe davvero eroico da parte della produzione.