Invincible: Ezra Miller rimosso dal cast della seconda stagione

La star di The Flash non tornerà nella seconda stagione della serie animata di Prime Video.

Ezra Miller è stato rimosso dal cast della seconda stagione di Invincible di Prime Video. Nella prima, Miller ha interpretato D.A. Sinclair, un geniale scienziato che ha creato un esercito di cyborg noti come "ReAnimen". Quando Sinclair è apparso nel nuovo episodio di Invincible 2 questa settimana, il personaggio è stato doppiato da Eric Bauza, che è anche il doppiatore dei Looney Tunes, delle Teenage Mutant Ninja Turtles e della nuova serie Disney+ X-Men '97.

Miller ha interpretato il supereroe protagonista in The Flash dello scorso anno, ma negli ultimi anni l'attore è stato oggetto di controversie e di molteplici indagini e arresti per le accuse di adescamento di una minorenne, soffocamento di una donna in Islanda, aggressione di secondo grado e altri casi di comportamento inquietante. In una dichiarazione di scuse del 2022, Miller ha riconosciuto di avere "complessi problemi di salute mentale" per i quali ha iniziato un "trattamento continuo".

La controversia ha persino portato alcuni fan a teorizzare che Miller avrebbe potuto essere sostituito nel ruolo di Flash prima del debutto del film - forse anche da Grant Gustin, protagonista della serie The CW The Flash. Miller è comunque rimasto il protagonista di The Flash, cinecomic che è diventando presto il peggior flop al botteghino nella storia della DC.

Invincible: Mark in una scena della serie Prime Video

Invincible 2

Il creatore di Invincible, Robert Kirkman, ha anticipato che la seconda stagione della serie animata espanderà il suo universo narrativo. Invincible 2 è composta da otto episodi e si concentra sulle nuove minacce che il protagonista dovrà affrontare, una delle quali coinvolgerà l'antagonista noto come Angstrom Levy. Il nuovo cattivo della serie animata introdurrà Mark al concetto di multiverso. Qui potete leggere la nostra recensione degli ultimi quattro episodi della seconda stagione. La terza stagione è già in fase di sviluppo.

Basata sull'omonimo fumetto di Robert Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley, Invincible racconta la storia di Mark Grayson: un teenager qualunque che ha come padre il supereroe più potente della Terra. Dopo aver compiuto 17 anni il giovane inizia a sviluppare dei poteri. Nel cast di doppiatori originali troviamo: Steven Yeun, Sandra Oh, J.K. Simmons , Seth Rogen, Gillian Jacobs, Andrew Rannells, Zazie Beetz, Mark Hamill, Walton Goggins, Jason Mantzoukas, Mae Whitman e Chris Diamantopoulos.