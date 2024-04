Invincible: Prime Video ha rinnovato la serie animata per le Stagioni 4 e 5?

Invincible è diventata un grande successo per Prime Video e la sua crescita non accenna a rallentare. Con due stagioni all'attivo, Amazon è già al lavoro sulla terza stagione già confermata e ora è emersa la notizia che avrebbe dato il via libera ad altre due stagioni.

La notizia proviene da Republic, che ha lanciato una nuova opportunità di investimento in concomitanza con Invincible. I creatori dello show stanno lavorando con Skybound per creare un videogioco AAA ambientato nell'universo del supereroe. Il lancio dell'investimento ha suscitato molta attenzione e il Q&A della pagina suggerisce che Invincible ha già ottenuto il rinnovo per la quarta e la quinta stagione.

Invincible 2: una scena della seconda parte

Il successo di Invincible

Al momento, Amazon non ha dichiarato nulla di ufficiale su Invincible che vada oltre la terza stagione. Tuttavia, visto il successo della serie, è probabile che la conferma del rinnovo sia solo una questione di tempo.

Di recente, l'autore del fumetto e produttore Robert Kirkman, ha parlato della possibilità di realizzare una serie animata di The Walkind Dead, più fedele e proprio sulla scia del successo di Invincible.

Invincible, quante stagioni avrà la serie live action? La risposta di Robert Kirkman

La seconda stagione di Invincible, di cui potete leggere la nostra recensione, è stata un successo sia per i fan che per la critica. Con un punteggio del 100% su Rotten Tomatoes, Invincible è diventato un must televisivo. La serie vanta un cast di prim'ordine che comprende Steven Yeun, Sandra Oh e J.K. Simmons. E con gli Amazon MGM Studios che sostengono la serie insieme a Skybound, si capisce perché i fan sono fiduciosi nel continuo della produzione.