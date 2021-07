Invincible 2: Robert Kirkman spera che proporrà degli elementi inediti rispetto ai fumetti

Invincible, la serie animata tratta dal fumetto di Robert Kirkman, potrebbe proporre degli elementi inediti rispetto all'opera originale da cui è tratta.

Il progetto, che ha già ottenuto il rinnovo per la seconda e la terza stagione, potrebbe infatti allontanarsi in parte dalla storia proposta tra le pagine.

Robert Kirkman ha ribadito che la serie di Invincible, a differenza di quanto accaduto con The Walking Dead, è stata realizzata quando la pubblicazione del fumetto si era già conclusa, situazione che ha permesso di avere delle basi più solide e le idee maggiormente chiare per quanto riguarda la direzione che doveva prendere la storia dei personaggi.

L'autore ha aggiunto: "Sono coinvolto nello show e apprezzo le nuove idee, quindi sto sperando che ci saranno nuove storie da poter intrecciare con quelle già raccontate e che siano completamente originali, ideate appositamente per lo show".

Il cast di doppiatori coinvolti in Invincible comprende Steven Yeun (The Walking Dead), Sandra Oh (Grey's Anatomy), J.K. Simmons (Whiplash), Seth Rogen (The Lion King), Gillian Jacobs (Love), Andrew Rannells (Black Monday), Zazie Beetz (Atlanta), Mark Hamill (Star Wars: The Last Jedi), Walton Goggins (Tomb Raider), Jason Mantzoukas (John Wick 3: Parabellum), Mae Whitman (Good Girls) e Chris Diamantopoulos (Silicon Valley).

Il protagonista della storia è Mark Grayson: un teenager normale che ha come padre il supereroe più potente sulla Terra. Dopo aver compiuto 17 anni il giovane inizia a sviluppare dei poteri.

Lo showrunner del progetto è Simon Racioppa e nel cast della produzione sono coinvolti anche David Alpert, Kirkman e Catherine Winer. Alla regia ci saranno Justin e Chris Copeland.