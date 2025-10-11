Invincible 4: il teaser svela quando la serie tornerà su Prime Video

Amazon, durante il New York Comic Con, ha condiviso un divertente teaser trailer della stagione 4 di Invincible, svelando quando arriveranno i nuovi episodi in streaming su Prime Video.

L'appuntamento per i fan della serie animata per adulti è infatti stato fissato al mese di marzo 2026.

Le anticipazioni sulla stagione 2

Il video mostra i protagonisti di Invincible al Burger Mart e Amazon, durante il panel che si è svolto all'evento, ha inoltre annunciato che Lee Pace, star di Fondazione, farà parte del cast con il ruolo di Thragg.

Tra le pagine dei fumetti il personaggio è il Gran Reggente dell'impero Viltrum ed è stato cresciuto venendo preparato fin dalla nascita per il suo ruolo. Thragg governa il suo popolo tramite la forza, la crudeltà e la determinazione, pronto a tutto pur di riportare alla precedente gloria il suo regno.

Invincible ha ottenuto il rinnovo per la quinta stagione nel mese di luglio, durante il San Diego Comic-Con.

Ecco il divertente teaser delle prossime puntate:

Cosa racconta la serie

Invincible è tratta dal celebre fumetto creato da Robert Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley. Al centro della storia c'è Mark Grayson, un normale ragazzo di diciassette anni che scopre di avere superpoteri ereditati dal padre, Omni-Man, uno degli esseri più potenti del pianeta. Quando Mark inizia ad affrontare il mondo dei supereroi, si rende ben presto conto che il suo nuovo ruolo è molto più complesso - e oscuro - di quanto avesse mai immaginato.

A prestare la voce ai personaggi principali troviamo un cast vocale d'eccezione: Steven Yeun dà voce a Mark, affiancato da Sandra Oh nel ruolo della madre e J.K. Simmons in quello del padre. Tra le altre voci troviamo nomi del calibro di Seth Rogen, Gillian Jacobs, Zazie Beetz, Jason Mantzoukas, Clancy Brown, Walton Goggins, Mark Hamill e molti altri.

La serie è prodotta da Skybound Animation, la divisione animata di Skybound Entertainment, insieme ad Amazon MGM Studios. Tra i produttori esecutivi figurano Robert Kirkman, David Alpert, Simon Racioppa, Catherine Winder, Evan Goldberg e Seth Rogen, mentre Cory Walker e Helen Leigh svolgono il ruolo di co-produttori esecutivi.