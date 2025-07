Invincible 5 è ufficiale: Prime Video rinnova la serie animata e annuncia un nuovo ingresso nel cast

Prime Video ha confermato il rinnovo di Invincible per una quinta stagione, in vista della quarta, attesa per il 2026. La popolare serie animata per adulti, basata sull'omonimo fumetto di Robert Kirkman, continuerà quindi il suo percorso con nuovi episodi, rafforzando ulteriormente la sua posizione tra i prodotti più amati del catalogo.

La notizia è stata accompagnata da un'altra importante novità: l'attore Matthew Rhys entrerà a far parte del cast vocale nei nuovi episodi.

Il rinnovo non sorprende, considerando il crescente successo riscosso dallo show. La terza stagione ha infranto diversi record interni alla piattaforma, diventando la stagione animata più vista di sempre su Prime Video e la più seguita tra le produzioni animate originali per adulti dello streamer.

Una serie animata che continua a conquistare critica e pubblico Invincible è tratta dal celebre fumetto creato da Robert Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley. Al centro della storia c'è Mark Grayson, un normale ragazzo di diciassette anni che scopre di avere superpoteri ereditati dal padre, Omni-Man, uno degli esseri più potenti del pianeta. Quando Mark inizia ad affrontare il mondo del supereroismo, si rende presto conto che il suo nuovo ruolo è molto più complesso - e oscuro - di quanto avesse mai immaginato.

Oltre al protagonista, la serie esplora temi maturi come il trauma, la responsabilità e il sacrificio. Il tutto è accompagnato da un tono visivo forte e da una narrazione avvincente, che ha conquistato non solo gli appassionati di fumetti, ma anche il pubblico generalista.

Un cast stellare e premi prestigiosi

A prestare la voce ai personaggi principali troviamo un cast vocale d'eccezione. Steven Yeun dà voce a Mark, affiancato da Sandra Oh nel ruolo della madre e J.K. Simmons in quello del padre. Tra le altre voci troviamo nomi del calibro di Seth Rogen, Gillian Jacobs, Zazie Beetz, Jason Mantzoukas, Clancy Brown, Walton Goggins, Mark Hamill e molti altri.

La serie ha ottenuto riconoscimenti importanti: è stata nominata ai Critics Choice Awards come Miglior serie animata nel 2025 e ha ricevuto due nomination consecutive ai Primetime Emmy nel 2024 e nel 2025, a conferma della sua qualità artistica e narrativa.

La serie è prodotta da Skybound Animation, la divisione animata di Skybound Entertainment, insieme ad Amazon MGM Studios. Tra i produttori esecutivi figurano Robert Kirkman, David Alpert, Simon Racioppa, Catherine Winder, Evan Goldberg e Seth Rogen, mentre Cory Walker e Helen Leigh svolgono il ruolo di co-produttori esecutivi.

Invincible: Mark in azione nella serie Prime Video

Con l'arrivo di Matthew Rhys nel cast, ci si aspetta l'introduzione di nuovi personaggi e archi narrativi inediti. Anche se non sono stati diffusi dettagli sul suo ruolo, la sua partecipazione lascia intendere sviluppi significativi per la trama.

Per il momento, la quarta stagione è attesa nel corso del 2026, ma il rinnovo anticipato per una quinta stagione dimostra la fiducia di Prime Video nel potenziale a lungo termine della serie.