Intervista col Vampiro, ora la serie tratta dal libro di Anne Rice diventa "The Vampire Lestat"

Per i fan dell'universo narrativo di Anne Rice, l'attesa è stata lunga ma finalmente ha una data: la nuova stagione di Intervista col Vampiro, ribattezzata The Vampire Lestat, si prepara a riportare sullo schermo uno dei vampiri più iconici della letteratura.

Lestat torna protagonista e diventa una rockstar

AMC ha ufficialmente annunciato che la terza stagione della serie Intervista col vampiro arriverà il 7 giugno, ma con un cambiamento importante: il nuovo capitolo porterà il titolo The Vampire Lestat, mettendo al centro della narrazione uno dei personaggi più affascinanti dell'universo creato da Anne Rice.

Per chi segue l'Immortal Universe, il progetto televisivo che riunisce le opere dell'autrice, si tratta di una svolta narrativa significativa. Se nelle stagioni precedenti la storia si concentrava soprattutto sul tormentato racconto di Louis de Pointe du Lac, ora il palcoscenico appartiene completamente a Lestat de Lioncourt.

Interpretato ancora una volta da Sam Reid, il vampiro più carismatico della saga si trova improvvisamente sotto i riflettori del mondo moderno. Dopo che il giornalista Daniel Molloy, interpretato da Eric Bogosian, ha pubblicato un libro basato sulle confessioni di Louis, l'esistenza dei vampiri non è più un segreto. Ed è proprio questa nuova esposizione a trasformare Lestat in qualcosa di completamente diverso: una celebrità.

La nuova stagione lo mostra infatti mentre abbraccia senza esitazioni il ruolo di "rockstar", portando la sua musica e la sua presenza magnetica in un tour che attraversa diverse città. Un'immagine che riflette uno degli elementi più iconici del personaggio nella saga letteraria: il vampiro che smette di nascondersi e decide invece di dominare la scena.

La serie ha accompagnato l'annuncio con la pubblicazione dei titoli di apertura della nuova stagione. La sequenza è accompagnata dal brano "All Fall Down", composto dal musicista della serie Daniel Hart e interpretato dallo stesso Sam Reid. La scelta rafforza ulteriormente l'idea di Lestat come performer, trasformando la musica in parte integrante della sua identità narrativa.

Musica, potere e una nuova era per i vampiri

La nuova stagione promette di ampliare ulteriormente il mondo narrativo della serie. Con i vampiri ormai usciti dall'ombra, l'influenza di Lestat non si limita più ai suoi simili ma si estende anche al mondo umano. Secondo la descrizione ufficiale della stagione, mentre la popolarità della band di Lestat cresce rapidamente, cresce anche il suo potere. "Man mano che la popolarità della sua band e la sua fama aumentano," spiega la sinossi, "cresce anche l'influenza di Lestat su vampiri e umani, costringendo gli altri a confrontarsi con il suo potere durante la Grande Conversione."

Questo evento, chiamato Great Conversion, rappresenta uno dei nuovi elementi chiave della trama: un aumento innaturale della popolazione di vampiri che potrebbe cambiare gli equilibri dell'intero universo narrativo. Nonostante il suo stile di vita appariscente, il passato continua però a inseguire Lestat. Il personaggio è descritto come perseguitato dalle "muse" della sua storia personale, presenze che riportano alla superficie ricordi, errori e relazioni irrisolte.

Accanto a Sam Reid, torneranno anche Jacob Anderson nei panni di Louis e Eric Bogosian come Daniel Molloy. Il cast include inoltre Assad Zaman, Delainey Hayles e Jennifer Ehle, consolidando una squadra di interpreti che ha contribuito al successo delle prime stagioni.

Dietro le quinte rimangono coinvolti diversi nomi fondamentali del progetto. La serie è prodotta esecutivamente da Mark Johnson, mentre il creatore e showrunner Rolin Jones continua a guidare la direzione narrativa insieme a Hannah Moscovitch, Christopher Rice e alla stessa Anne Rice, la cui eredità letteraria rimane il cuore dell'intero universo televisivo.

Con The Vampire Lestat, AMC sembra voler spingere la saga verso una nuova fase: più musicale, più spettacolare e decisamente più centrata su uno dei vampiri più magnetici mai usciti dalla letteratura gotica. Il risultato promette una stagione dove il palcoscenico non sarà più solo un teatro di confessioni immortali, ma un vero e proprio concerto guidato dal vampiro più teatrale di tutti.