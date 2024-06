Intervista col vampiro rinnovata per una terza stagione, sarà incentrata su Lestat

AMC ha rinnovato Intervista col vampiro per la terza stagione, con qualche giorno di anticipo rispetto al finale della seconda stagione. Basata sulla celebre serie Cronache dei vampiri (Vampire Chronicles) di Anne Rice, la terza parte seguirà il corso di quei libri e si concentrerà su Lestat, che si prenderà il centro della scena per raccontare la sua storia.

Il creatore, scrittore e showrunner Rolin Jones ha dichiarato in un comunicato: "Grazie alle troupe delle prime due stagioni che ci hanno portato fin qui. Grazie al fandom rabbioso e meravigliosamente malato che ha scalato le mura del castello per portarci a questo giorno. Grazie a Dan McDermott e Ben Davis per i fondi e gli strumenti necessari a continuare il grande lavoro di drammatizzazione degli straordinari romanzi di Anne Rice. E sincere scuse alla famiglia e agli amici dell'attore Sam Reid, per la possessione che continua ancora oggi. Monsieur L estende la sua promessa di restituire il corpo alla cancellazione (che quella sera non arrivi mai)".

Ecco la sinossi della AMC, opportunamente sfacciata, per la nuova stagione, che richiama molti nomi familiari per i lettori dei libri: "Nella terza stagione, risentito per la rappresentazione superficiale che ne ha fatto il bestseller trash Intervista col vampiro, il vampiro Lestat mette in chiaro la sua storia in un modo che solo lui può fare, fondando una band e partendo per un tour. Gabrielle, Nicholas, Magnus, e Marius - quelli che devono essere mantenuti - si uniscono a Louis, Armand, Molloy, Sam, Raglan, Fareed e altri di cui non possiamo ancora parlarvi in un pellegrinaggio sexy attraverso lo spazio, il tempo e il trauma. Nessuna sintonizzazione automatica. Nessun avviso di pericolo. Tutto si sente amplificato".

Intervista col vampiro è il primo capitolo del crescente Universo Immortale di AMC, basato sulle opere della Rice, che comprende anche The Mayfair Witches e una serie recentemente autorizzata con il titolo provvisorio The Talamasca, che si concentrerà sulla società segreta incaricata di rintracciare e controllare tutte le creature soprannaturali dell'universo della Rice. Mayfair Witches è attualmente in produzione con la seconda stagione (e potrebbe esserci un crossover con Intervista col vampiro), mentre The Talamasca dovrebbe debuttare alla fine del 2025. Al momento non sono stati resi noti i dettagli della produzione della terza stagione di Intervista col vampiro.