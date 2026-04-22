Intervista col vampiro 3: Lestat diventa una rock star nel trailer dei nuovi episodi

Il 7 giugno arriverà sugli schermi di AMC e AMC+ la serie The Vampire Lestat, di cui è stato condiviso online il trailer, ovvero la terza stagione di Intervista col vampiro.

Lo show tratto dai romanzi di Anne Rice cambierà infatti titolo in occasione dell'arrivo delle puntate inedite che continueranno la storia del famoso vampiro.

Cosa racconterà la stagione 3 della serie

In The Vampire Lestat, l'attore Sam Reid sarà nuovamente Lestat de Lioncourt, ormai arrivato a 265 anni di 'vita'.

Il protagonista viene ritratto negli anni in cui è una rock star e viene mostrato mentre si esibisce sul palco e viene adorato da moltissimi fan.

Lestat, inoltre, vorrebbe 'riscrivere' la sua storia, ma viene tormentato da un passato all'insegna di morte, sangue, ribellione e crimini.

Nel trailer spazio anche a Lestat impegnato a nutrirsi, discutere, lottare e venire adorato.

Ecco il video, sulle note di Dancing With Myself, il famoso brano di Billy Idol:

Chi recita in The Vampire Lestat

Nel cast della serie tratta dai popolari romanzi scritti da Anne Rice, uno dei tasselli dell'universo televisivo tratto dalle sue opere, ci sono anche Jacob Anderson, Eric Bogosian, Assad Zaman, Delainey Hayles, Jennifer Ehle.

Lo show è creato e prodotto da Mark Johnson, mentre nel team della produzione sono coinvolti anche Rolin Jones (che ha inoltre l'incarico di showrunner), Hannah Moscovitch e Christopher Rice.

AMC Global Media e Lakeshore Records, in attesa dell'arrivo sugli schermi televisivi delle puntate, hanno rilasciato online i brani Long Face e All Fall Down, i primi due singoli tratti dalla colonna sonora dello show. I fan possono sentire le canzoni interpretate da Reid, composte e scritte da Daniel Hart, sulle piattaforme di streaming e sulle pagine create per l'artista 'Vampiro Lestat'.