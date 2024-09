George Clooney ha scritto a Tom Cruise fingendosi Brad Pitt per chiedergli di girare Intervista col vampiro 2

Anche il divo Tom Cruise tra le vittime degli scherzi del burlone George Clooney, che è arrivato a fingere di essere Brad Pitt per gabbare il collega.

George Clooney ha rivelato di aver gabbato perfino il collega Tom Cruise con uno dei suoi famigerati scherzi. Durante un'ospitata al Jimmy Kimmel Live!, l'attore 63enne ha confessato che si diverte a inviare lettere in cui si finge altre persone, incluso l'ex presidente Bill Clinton e la sua costar di Wolfs - Lupi solitari Brad Pitt.

"A ogni attore che conosco ho inviato una lettera da Bill Clinton", ha spiegato Clooney, sottolineando che il conduttore Jimmy Kimmel una volta gli ha regalato una falsa carta da lettere di Clinton e anche di Brad Pitt, 60 anni.

"Cerco di trovare il loto peggior film e gli scrivo 'Ero sull'aereo e ho visto il tuo film'. La lettera in cui mi fingevo Brad Pitt era brutale. L'ho inviata a Don Cheadle. Poi ho scritto a Tom Cruise, sempre fingendomi Brad, e chiedendogli di girare Intervista col vampiro 2, ma stavolta con Brad che vuole interpretare Lestat. Ho anche inviato a Meryl Streep una scatola di CD per il dialetto dicendo 'Questo tizio mi ha aiutato con il mio accento in Troy e penso che potrebbe davvero darti una mano'."

Clooney il burlone

Tom Cruise e Brad Pitt hanno recitato insieme in Intervista col vampiro del 1994 nei panni di due vampiri vissuti nel XVIII e XIX secolo; il film vedeva protagonista anche Kirsten Dunst.

Quando gli è stato chiesto se le persone capivano subito che si trattava di uno scherzo, George Clooney ha risposto: "Di solito qualcuno suppone che si tratti di me, in qualche modo riescono a capirlo". Poi aggiunge: "Posso dire questo, una volta che hai fatto una cosa davvero vile così a lungo è come possedere armi nucleari. Sono tutti così terrorizzati che tu possa fare qualcosa di tremendo."