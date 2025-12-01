L’Immortal Universe in Italia su Netflix: guida alla visione delle serie su vampiri e streghe di Anne Rice

Intervista col Vampiro è uno di quei film cult che hanno consolidato l'immaginario collettivo ma non ha avuto sequel, se non la parentesi La Regina dei Dannati. I succhiasangue però sono immortali e tornano ciclicamente nell'audiovisivo. Qualche anno fa il canale via cavo statunitense AMC ha ben pensato di fare un accordo con la prolifica scrittrice Anne Rice e creare un mondo narrativo condiviso, chiamandolo Immortal Universe, per sviluppare serie tratte dai suoi romanzi di successo che andassero ad incontrarsi l'una con l'altra. Questo, dopo vari tentativi fatti prima al cinema e poi in tv con Universal, Paramount, HULU e Warner e il coinvolgimento (poi sfumato) di Kurtzman & Orci (quelli di Fringe) e Bryan Fuller (quello di Hannibal).

Il nome è stato coniato dalla stessa AMC con l'uscita nell'ottobre 2022 del primo titolo, Intervista col vampiro durante una presentazione, ed è stato creato appositamente per il franchise un nuovo font personalizzato chiamato Immortal Gothic.

Anne Rice, la madre letteraria di vampiri e streghe

Rice, morta nel dicembre 2021 lasciando come erede Christopher, ha dichiarato all'epoca: "È sempre stato il mio sogno vedere i mondi delle mie due saghe più importanti uniti sotto un unico tetto in modo che i registi potessero esplorare l'universo vasto e interconnesso dei miei vampiri e delle mie streghe. Quel sogno è ora realtà e il risultato è uno degli accordi più significativi ed emozionanti della mia lunga carriera".

Il risultato ha ripagato in fatto di ascolti - e in parte di critica, meno per i puristi dei libri originali dato alcuni grossi stravolgimenti. Ora arriva in Italia, grazie ad un accordo di distribuzione da parte di Netflix con AMC: sono disponibili Intervista col vampiro, Le streghe Mayfair e Talamasca, con le nuove stagioni e altri titoli in arrivo: è quindi tempo di fare ordine e capire dove e come seguire questo nuovo universo, se siete appassionati del genere.

Immortal Universe: in che ordine e dove vedere le serie, e quante ne sono state prodotte

Partiamo dalle basi. Grazie all'accordo con AMC, si potranno vedere tutte le serie (anche quelle in arrivo) comodamente su Netflix. Al momento sono tre, da vedere in quest'ordine: Intervista col vampiro tratta dalle Cronache dei Vampiri, Le streghe Mayfair dal Ciclo delle Streghe Mayfair e Talamasca: L'ordine segreto che vede al centro la società segreta presente in entrambe le saghe.

Una scena dell'adattamento televisivo

Una quarta serie, dal titolo Night Island è in sviluppo, composta da sei episodi e scritta da Jonathan Ceniceroz. Sarà incentrata sul resort di lusso per vampiri presente nel terzo romanzo delle Cronache La regina dei dannati (1988) e la storia partirà dal tentativo di furto di un dipinto dall'isola da parte di una coppia di ladri, ignari della natura soprannaturale dei suoi abitanti. Accanto ad essa, è in sviluppo anche Memnoch il diavolo (1995, quinto libro delle Cronache). Ora esaminiamo le tre principali una per una.

Intervista col vampiro: la serie fatta per i millennial

Intervista col vampiro è chiaramente pensata per i millennial, che hanno vissuto il fenomeno vampiresco tra cinema e tv. Non siamo sicuri che le nuove generazioni possano necessariamente apprezzare il tipo di racconto, sensuale e torbido. Una riscrittura moderna ad opera di Rolin Jones partendo dalla prima metà del romanzo del 1976 di Anne Rice, riscrivendo i ruoli (Louis è afroamericano) e dando molto più spazio alla parte queer.

In questo adattamento Louis de Pointe du Lac è afroamericano

Nella storia il libertino vampiro francese del XVIII secolo Lestat de Lioncourt (Sam Reid, nel film era Tom Cruise) arriva nella New Orleans del 1910 e seduce il proprietario del bordello Louis de Pointe du Lac (Jacob Anderson, prima era Brad Pitt), che si lascia trasformare in vampiro. Louis però lotterà con l'uccisione e l'isolamento dagli umani per tutta la vita, allontanandosi sempre più dall'amico e amante, tanto da voler rilasciare un'intervista al giornalista Daniel Molloy (Eric Bogosian, era Christian Slater).

Sam Reid è Lestat de Lioncourt

Negli anni Louis prova a formare una famiglia con la vampira adolescente Claudia (Bailey Bass nella prima stagione e Delainey Hayles nella seconda, nel film una giovanissima Kirsten Dunst) ma l'impulsività della ragazzina romperà qualsiasi equilibrio. Ci sono poi Assad Zaman nel ruolo dell'antico vampiro Armand (era Antonio Banderas), Ben Daniels come Santiago e Roxane Duran come Madeleine (rispettivamente Stephen Rea e Domiziana Giordano nel film). Sono disponibili due stagioni che chiudono il primo libro delle Cronache; la terza in arrivo nel 2026 avrà il sottotitolo The Vampire Lestat come il terzo libro della saga (in italiano Scelti dalle tenebre).

Le streghe Mayfair: è l'ora delle streghe

Alexandra Daddario è Rowan Mayfair

Le streghe Mayfair parte invece dal primo romanzo del Ciclo, L'ora delle streghe (1990), con un adattamento a cura di Questa Spalding & Thomas Schnauz. Nella storia, la neurochirurgo Rowan (Alexandra Daddario) scopre con sorpresa di essere l'erede di una dinastia di potenti streghe, infestata da una sinistra entità chiamata Lasher (Jack Huston).

Le streghe Mayfair. Gli agenti di Talamasca sono tra noi

Mentre svela i segreti della sua famiglia e la sua vera natura, viene sorvegliata e assistita da un agente di una misteriosa organizzazione chiamata Talamasca, Ciprien Grieve (Tongayi Chirisa). Lui è in contatto con la madre adottiva della ragazza (Erica Gimpel), che è gravemente malata e sta morendo. Gli altri membri dei Mayfair sono: il ricco patriarca Cortland (Harry Hamlin) e la figlia Jojo (Ellie Mayfair e Jen Richards); la madre biologica di Rowan, Deirdre (Annabeth Gish); la terribile prozia Carlotta (Beth Grant). Una serie tipicamente stregata che riflette su cosa è giusto e sbagliato, e sul labile confine tra i due concetti, oltre che sulla condizione della donna nel corso dei secoli. Sono disponibili due stagioni e una terza è in produzione, attesa presumibilmente nel 2027.

Talamasca: L'ordine segreto, tra thriller e fantasy

Talamasca: L'ordine segreto non ha un riferimento diretto nella controparte letteraria ma vuole raccontare l'origine dell'organizzazione che studia i fenomeni soprannaturali nel mondo. Non è un prequel ma viaggia parallelamente alle altre. La società segreta è presente sotto svariate forme nei romanzi e nelle due serie, soprattutto attraverso gli agenti che agiscono in incognito. È la produzione più recente dell'Immortal Universe, che arriva a poca distanza dagli Usa rispetto alle altre ed è composta per ora da una sola stagione di 6 episodi.

Talamasca. Helen prova a reclutare Guy

Scritta da John Lee Hancock e Mark Lafferty, vede al centro Helen (Elizabeth McGovern), la leader della Casa Madre del Talamasca a New York che recluta Guy Anatole (Nicholas Denton) un ragazzo confuso in cerca del proprio posto nel mondo e con un potere telepatico molto forte che non controlla appieno. Lo manda a Londra - supervisionato da Olive (Maisie Richardson-Sellers) - poiché il vampiro Jasper (William Fichtner) minaccia la Casa Madre locale. Una serie che incrocia spy story e soprannaturale.

I crossover dell'Immortal Universe

Proprio perché parte di un mondo condiviso, ci sono varie apparizioni di personaggi da una parte all'altra, e in modo consequenziale così da capire anche l'ordine di visione. Daniel Molloy (Eric Bogosian), il cinico giornalista settantenne affetto dal morbo di Parkinson presentatoci all'inizio di Intervista col vampiro, appare in Talamasca dopo gli eventi della seconda stagione della serie madre.

Il crossover tra Intervista col vampiro e Talamasca

Lo contatta Guy per cercare di capire se può fidarsi dell'organizzazione. Il vampiro Felix (Gabriel Freilich) è presente sia in Intervista col Vampiro che nelle Streghe Mayfair e infine Raglan James (Justin Kirk), come Molloy, è sia nella prima che in Talamasca. Ora avete tutti gli elementi per godervi appieno questo nuovo universo seriale condiviso.