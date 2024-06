Inside Out 2: esordio sbalorditivo al box office italiano con oltre 16 milioni di euro

Le emozioni di Pixar conquistando il pubblico italiano e mondiale. Non c'è miglior esordio al box office nostrano di quello del tenero Inside Out 2, che riporta agli antichi fast il vessillo dello studio di animazione di proprietà Disney segnando un esordio epocale con 16,7 milioni di euro, 12,8 dei quali incassati nel solo weekend da 569 sale, e segnando 1.662.017 presenze (dati Cinetel). L'apertura record, che fa aumentare gli incassi del botteghino italiano del 477% rispetto allo scorso weekend, come evidenzia Comingsoon, proietta il film di animazione nell'olimpo facendolo diventare il miglior incasso italiano del 2024 e finora anche il miglior incasso mondiale, con 724,3 milioni raccolti a fronte di un budget di 200 milioni.

Bad Boys: Ride or Die è costretto a cedere la prima posizione. Uno dei 15 film più attesi al cinema dell'estate 2024, l'action che vede il ritorno del duo di scatenati poliziotti composto da Will Smith e Martin Lawrence si assicura altri 474.000 euro di incasso superando 1,5 milioni complessivi in due settimane. A livello globale, il film sfiora i 290 milioni. Un piacevole divertissiment estivo che si rivela vincente, come conferma la nostra recensione di Bad Boys - Ride or Die.

The Bikeriders: Austin Butler e Tom Hardy in una scena

Tom Hardy, Austin Butler e Jodie Comer sono le star di The Bikeriders, attesa pellicola di Jeff Nichols che racconta le gesta di una gang di motociclisti americana negli anni '60. Peggiore del previsto il debutto con soli 303.000 euro di incassi, 242.000 dei quali nel weekend, da 299 sale per il period movie in un botteghino fagocitato dalla corazza Inside Out 2.

In netto calo gli incassi del nuovo progetto dei Me contro Te, Me Contro Te Il Film - Operazione Spie. Il nuovo film della celebre coppia di YouTuber è ora quarto e incassa altri 110.000 euro, arrivando a 2,n milioni totali. Buon incasso, certo, ma siamo lontani dai fasti dei precedenti lungometraggi.

Me contro Te - Operazione spie: Luì e Sofì sono pronti per fare i deejay

A picco anche gli incassi di Kinds of Kindness, nuovo film di Yorgos Lanthimos che segue l'incredibile successo di Povere creature!. Purtroppo la presenza di Emma Stone e di un altro manipolo di star che comprende Willem Dafoe e Jesse Plemons non sembra sortire l'effetto sperato. La pellicola in tre episodi che vede gli stessi interpreti dar vita a diversi personaggi nelle tre diverse storie, come rivelato nella nostra recensione di Kinds of Kindness, incassa solo 89.000 euro che la portano a superare il milione di euro.