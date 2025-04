Inside Out 3 si farà? L'attore che interpreta Imbarazzo non ha dubbi: "Il secondo film ha conquistato tutti"

Paul Walter Hauser, l'attore che presta la voce al nuovo personaggio di Imbarazzo, sembra aver confermato che Inside Out 3 sta per essere realizzato.

Sebbene Pixar non abbia ancora premuto il pulsante rosso per annunciare ufficialmente Inside Out 3, la macchina delle emozioni sembra già essersi rimessa in moto. A far trapelare la notizia di un terzo capitolo, con la naturalezza di chi sta raccontando un aneddoto al bar, è stato Paul Walter Hauser, voce del timido e impacciato Imbarazzo in Inside Out 2.

Una conferma sfuggita (ma non troppo) per Inside Out 3?

In una recente intervista, l'attore ha lasciato intendere che un nuovo capitolo è in lavorazione: "Ho sentito dire che forse ne faremo un altro. Non so quando, come o dove, ma il film ha davvero colpito persone di tutte le età." Secondo Hauser, la forza del franchise sta nel non trattare i bambini "come esseri meno intelligenti", ma nel costruire una narrazione brillante, ironica e stratificata che cresce con lo spettatore. "Col tempo capiranno altre battute, troveranno nuovi significati," ha aggiunto con entusiasmo.

Una scena di Inside Out 2 con le nuove emozioni, tra cui Imbarazzo

Con Inside Out 2 che ha superato il miliardo e mezzo di incasso globale, diventando un trionfo commerciale per Pixar, era solo questione di tempo prima che si tornasse a parlare di un seguito. Il secondo capitolo ha introdotto nuove emozioni come Ansia e Imbarazzo, lasciando che il pubblico sperimentasse con Riley il turbine adolescenziale del liceo. Le possibilità narrative per un terzo capitolo sono tantissime: dal dramma degli amici al primo amore, fino all'arrivo di emozioni ancora inedite.

Come suggerito dallo sceneggiatore Dave Holstein, c'è ancora molta strada da percorrere nella vita di Riley - e non è escluso che un giorno la ritroveremo persino nel ruolo di genitore. Se queste voci trovassero conferma, Inside Out 3 potrebbe rivelarsi il capitolo più ambizioso e forse anche il più divisivo dell'intera saga.