Inside Out 2 regna sul box office USA, A Quiet Place - Giorno 1 da record, flop per Horizon di Kevin Costner

Per il terzo weekend, Inside Out 2 svetta in testa al box office USA incassando altri 57,4 milioni che portano il film a un totale domestico di 469,3 milioni. Cifre da record che rinverdiscono gli incassi dei cinema americani e permettono a Pixar di celebrare un nuovo traguardo: Inside Out 2 è il primo film dell'anno a superare il miliardo di dollari al box office mondiale. Diretto da Kelsey Mann, il sequel animato introduce un cast completamente nuovo di emozioni che vengono portate nel quartier generale quando la giovane eroina della storia, Riley, diventa adolescente. Gioia, tristezza, rabbia, paura e disgusto non sono così sicuri di come sentirsi di fronte all'arrivo di ansia, invidia, noia e imbarazzo.

Ma è da record anche il debutto di A Quiet Place: Giorno 1, che supera le aspettative incassando 53 milioni da 3.707 sale e segnando una media per sala di 14.297 dollari. Performance impressionante soprattutto tenendo conto dell'assenza dal prequel sia del regista e creatore del franchise John Krasinski che della protagonista Emily Blunt. Come rivela la nostra recensione A Quiet Place: Giorno 1, la pellicola che racconta l'origine dell'invasione aliena che ha costretto il mondo al silenzio per sopravvivere vede protagonisti Lupita Nyong'o e Joseph Quinn.

Kevin Costner a cavallo

Il pubblico americano non sembra, invece, aver recepito l'appello di Kevin Costner lanciato con Horizon: An American Saga - Chapter 1. Scarsa l'affluenza nel weekend di debutto dell'epico western che racconta la colonizzazione dell'Ovest a cavallo della Guerra Civile. Gli incassi si fermano a 11 milioni raccolti in 3.334 sale e il film segna un media per sala di 3.299 dollari, gettando nell'incertezza il seguito del franchise che dovrebbe comprendere in tutto quattro capitoli da tre ore ciascuno.

Bad Boys: Ride or Die scende in quarta posizione e conserva la seconda posizione aggiungendo altri 10,3 milioni a un totale che supera i 165 milioni in quattro settimane. Il pubblico globale sembra aver gradito il ritorno del duo di scatenati poliziotti composto da Will Smith e Martin Lawrence, premiando il film con 332 milioni di incasso. Un piacevole divertissiment estivo che si rivela vincente, come conferma la nostra recensione di Bad Boys - Ride or Die.

A completare la top 5 il film indiano Kalki 2898 AD, che incassa 5,4 milioni di dollari da sole 1.049 sale.