Inside Out 2: la 94enne June Squibb nel cast di doppiatori del sequel Pixar

June Squibb, attrice 94enne che in molti ricorderanno per la candidatura agli Oscar per Nebraska nel 2014, si è unita al cast di doppiatori di Inside Out 2 della Pixar.

Squibb ha lavorato l'ultima volta con lo studio per il film Soul del 2020 e per Toy Story 4 del 2019, e ha prestato la sua voce ad altri progetti d'animazione tra cui la serie Solar Opposites, Ralph spacca Internet: Ralph Spaccatutto 2 e I Fungies.

I dettagli sul personaggio di Squibb non sono stati rivelati, ma l'attrice si unisce a un cast vocale di prim'ordine nel sequel, che arriverà nelle sale il 14 giugno. Amy Poehler, Phyllis Smith e Lewis Black tornano rispettivamente nei panni di Gioia, Tristezza e Rabbia, mentre Tony Hale e Liza Lapira prendono il posto di Bill Hader e Mindy Kaling nei panni di Paura e Disgusto dopo le presunte polemiche incentrate sull'aumento degli stipendi.

In Inside Out 2, il cui trailer è il più visto nella storia della Disney, verrà introdotta una nuova emozione, ovvero Ansia, doppiata da Maya Hawke. Il sequel seguirà le vicende della protagonista Riley, ormai adolescente, alle prese con nuovi e complicati sentimenti.

Inside Out 2 uscirà in esclusiva nelle sale il 14 giugno 2024.