Inside Out 2, l'audizione di Maya Hawke ha commosso il regista fino alle lacrime

Uscirà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 19 giugno l'atteso sequel di Inside Out, in cui gli spettatori torneranno nella mente di Riley che si appresta ad entrare nel mondo dell'adolescenza e sperimenta la pubertà, la scuola superiore e nuove relazioni. Le cose si complicano anche per le sue storiche emozioni, capitanate da Gioia, che dovranno fare i conti con sentimenti molto più complessi, intenzionati a prendere il controllo.

La grande novità, al centro di tutta la campagna pubblicitaria, è Ansia, interpretata vocalmente da Maya Hawke, che durante il casting è riuscita a far commuovere il regista del film Kelsey Mann.

Il provino per Ansia

Il regista di Inside Out 2 ha raccontato in che modo si è svolto il provino di Hawke:"Ho fatto il provino a Maya tramite Zoom e lei è stata eccezionale. La parte che mi è piaciuta di più è stata alla fine, quando ho parlato di ciò che volevo che il film trasmettesse, e lei si è subito connessa con il proprio personaggio. Penso di aver addirittura pianto mentre parlava. Mi sono allontanato, ho chiamato Mark [Nielsen, il produttore] e ci siamo detti che era perfetta".

Inside Out 2, una scena

Inside Out 2 accoglierà tra i personaggi anche Invidia (Ayo Edebiri), Imbarazzo (Paul Walter Hauser) e Noia (Adèle Exarchopoulos), che si aggiungeranno ai già conosciuti Gioia (Amy Poehler), Tristezza (Phyllis Smith), Rabbia (Lewis Black), Paura (Tony Hale al posto di Bill Hader) e Disgusto (Liza Lapira al posto di Mindy Kaling). Pare che Bill Hader e Mindy Kaling abbiano deciso di non tornare nei rispettivi ruoli di Paura e Disgusto perché scontenti del compenso pari 100.000 dollari, ovvero il 2% dello stipendio accordato a Amy Poehler. Prodotto da Pixar Animation Studios, in co-produzione con Walt Disney Pictures, e distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures, Inside Out 2 è diretto da Kelsey Mann in sostituzione di Pete Docter che lavorò al primo film di successo uscito nelle sale cinematografiche nel 2015 e vincitore dell'Oscar al miglior film d'animazione.