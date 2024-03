Cannes 2024: i nuovi lavori di Paolo Sorrentino, Coppola, Cronenberg e Lanthimos in concorso?

Al momento il programma di Cannes 2024 è ancora incerto. Il direttore Thierry Fremaux non ha ancora svelato i suoi assi nella manica, ma World of Reel ha provato a usare le informazioni fornite dagli insider per anticipare i possibili candidati ad avere la loro anteprima sulla Croisette. I nuovi lavori di Paolo Sorrentino, Coppola, Cronenberg e Lanthimos sarebbero tra i papabili del concorso internazionale, mentre Furiosa: A Mad Max Saga di George Miller e il film Pixar Inside Out 2 potrebbero illuminare il Fuori Concorso.

Queer di Luca Guadagnino sarà proiettato per Thierry Fremaux, ma nonostante quanto anticipato per il film sembra più probabile un passaggio alla Mostra di Venezia. Anche Emmanuelle di Audrey Diwan sta valutando le sue opzioni, non avendo ancora preso una decisione tra i possibili debutti di Cannes o Venezia.

Conflittuali i report sul nuovo lavoro di Clint Eastwood, l'atteso Juror #2, che quasi certamente sarà il suo ultimo film. Warner Bros. punta a un debutto autunnale per massimizzare le sue possibilità nella stagione dei premi, ma non è ancora detta l'ultima parola visto che l'ipotesi Cannes è ancora in fase di vaglio e sarebbe preferita a Venezia.

Nel frattempo, guardano a un debutto in concorso a Cannes 2024 Megalopolis di Francis Ford Coppola e The Shrouds di David Cronenberg, entrambi in post-produzione, così come il nuovo lavoro di Yorgos Lanthimos con Emma Stone, Kinds of Kindness, che potrebbe essere pronto prima del previsto. Al rush finale anche The Apprentice di Ali Abassi, sugli anni '70 e '80 di Donald Trump, che starebbe affrettando le fasi di montaggio per essere pronto in tempo per il festival.

I papabili e gli incerti

Per quanto riguarda Mike Leigh, e contrariamente a quanto riportato da vari media, Hard Truths potrebbe ancora preferire Venezia a Cannes dopo che la precedente fatica del regista inglese, Peterloo del 2018, è stato tristemente rifiutato da Cannes e invece è stato presentato in anteprima al Lido, con soddisfazione di Leigh.

Per quanto riguarda il Fuori Concorso, si ipotizza l'attesa premiere mondiale di pezzi da '90 come Furiosa di George Miller, Inside Out 2, l'epopea western di Kevin Costner Horizon e l'horror MaXXXine.

Il programma ufficiale di Cannes 2024 sarà rivelato tra meno di tre settimane, l'11 aprile. Il 76esimo Festival di Cannes si terrà dal 14 al 25 maggio.

Ecco l'ipotetica lista dei 22 principali contendenti per la Palma d'Oro secondo World of Reel ancora tutta da confermare.