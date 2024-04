Inside Out 2, Ansia di Maya Hawke ruba la scena nei 35 deliziosi minuti svelati al CinemaCon

Una delle emozioni new entry del sequel ha conquistato il pubblico dell'evento di Las Vegas.

La proiezione dei primi 35 minuti di Inside Out 2 sono stati uno dei momenti più apprezzati dal pubblico del CinemaCon di Las Vegas, evento cinematografico in corso in Nevada. Il sequel tornerà a raccontare la crescita della giovane Riley e le emozioni all'interno della sua testa.

Inside Out 2: un momento del sequel

Amy Poehler, voce originale di Gioia, si è occupata dell'introduzione. Il video mostra Riley che torna a giocare a hockey su ghiaccio mentre reintroduce le emozioni del primo film, ovvero Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto. La ragazza è cresciuta con un carattere gentile ed è tra i giocatori invitati al campo di hockey.

Le nuove emozioni

Quella stessa notte, un allarme etichettato come pubertà, bussa alla porta di Riley svegliando le emozioni mentre un team in costruzione arriva e riconfigura la sede e la console delle emozioni 'per gli altri'.

Insieme alle emozioni che abbiamo conosciuto nel primo film: Gioia (Amy Poehler), Tristezza (Phyllis Smith), Rabbia (Lewis Black), Paura (Tony Hale al posto di Bill Hader) e Disgusto (Liza Lapira al posto di Mindy Kaling), compaiono anche Ansia (Maya Hawke), Invidia (Ayo Edebiri), Noia (Adèle Exarchopoulos), Imbarazzo (Paul Walter Hauser) e Nostalgia (June Squibb).

A riscuotere grande successo tra il pubblico è stata Ansia, leader del gruppo delle 'nuove emozioni' che contribuiscono a generare confusione per cercare di prendere il controllo di Riley. Ecco perché le 'vecchie emozioni' vengono rinchiuse in un barattolo all'interno del quale incontrano una divertente selezione di personaggi animati in 2D, inclusa Negazione, che ha suscitato grandi risate.

Inside Out 2 è diretto da Kelsey Mann, al debutto dietro la macchina da presa, in sostituzione di Pete Docter. Il film uscirà a nove anni di distanza dalla distribuzione nelle sale del primo Inside Out, una delle vette del cinema Disney/Pixar degli ultimi anni e acclamato da critica e pubblico come uno dei uno dei più grandi film d'animazione del cinema contemporaneo.