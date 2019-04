Infinity: le novità in streaming ad aprile da Animali Fantastici 2 a Fallen

Aprile 2019 sulla piattaforma digitale Infinity sarà pieno di nuovi film e serie tv in streaming! Nel nuovo speciale video di Movieplayer.it abbiamo deciso di indicarvi le migliori uscite del mese, da Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald a Fallen.

Si parte il primo aprile con Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald, il secondo episodio dello spin-off della saga cinematografica di Harry Potter. Il film, trasmesso anche in 4K, è stato diretto da David Yates su una sceneggiatura di J.K. Rowling. Questa volta Newt ed Albus Silente devono fermare il famigerato mago Gellert Grindelwald che una volta fuggito dalla detenzione ha iniziato a radunare i suoi seguaci. Il 17 aprile è la volta de Il ritorno di Mary Poppins, disponibile solo in pay per view. La pellicola vede Emily Blunt vestire i panni della magica tata nata dalla penna di Pamela Lyndon Travers nel sequel del film del 1964.

Silente e Grindelwald

Il 26 aprile InfinityTV rilascerà Fallen, la storia d'amore a tinte sovrannaturali diretta dall'australiano Scott Hicks con Addison Timlin, Jeremy Irvine e Harrison Gilbertson. Il 30 aprile è la volta di Io, Daniel Blake, film diretto dal regista britannico Ken Loach, vincitore della Palma d'oro al Festival di Cannes del 2016. Il lungometraggio segue le vicende di un carpentiere cinquantenne e di una madre single che tra mille difficoltà cercano di ottenere il sostegno economico previsto dal governo.

Il 30 aprile, disponibile in pay per view, arriva sulla piattaforma in streaming Non ci resta che il crimine, diretto da Massimiliano Bruno e interpretato da Alessandro Gassmann, Marco Giallini e Gianmarco Tognazzi. Protagonisti del film sono tre amici che decidono di organizzare un "Tour Criminale" di Roma alla scoperta dei luoghi che furono teatro delle gesta della Banda della Magliana. Senza perdere altro tempo vi lasciamo al nostro speciale video, buona visione su Infinity. Ecco lo speciale video!