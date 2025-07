Squid Game, la terza stagione è un trionfo: record di visualizzazioni su Netflix

Squid Game ha battuto un nuovo record per Netflix con il debutto della sua terza e ultima stagione venerdì scorso. Solamente nei primi tre giorni di disponibilità, la serie coreana ha attirato 60,1 milioni di visualizzazioni, stabilendo un nuovo massimo per la piattaforma.

Con questa impressionante statistica iniziale, la terza stagione di Squid Game è ora la nona serie televisiva non inglese più vista di sempre nell'elenco regolarmente aggiornato delle serie più popolari di Netflix.

Giusto per un confronto, la Stagione 2 di Squid Game aveva debuttato con 68 milioni di visualizzazioni nei primi quattro giorni di disponibilità dopo il lancio avvenuto il 26 dicembre (un giovedì rispetto al venerdì della stagione 3), più di quanto qualsiasi altra serie Netflix avesse ottenuto nella sua prima settimana, battendo il record stabilito dalla prima stagione di Mercoledì con 50,1 milioni di visualizzazioni nel 2022.

Il confronto con le stagioni precedenti

Squid Game 3.

Gli elenchi della Top 10 di Netflix vanno dal lunedì alla domenica, quindi la seconda stagione di Squid Game aveva quattro giorni di dati disponibili al momento del suo debutto sulla piattaforma, mentre la terza stagione ha avuto solo i primi tre giorni inclusi nei dati.

Squid Game 3.

Dopo il weekend di debutto, la seconda stagione di Squid Game è entrata rapidamente nella classifica di Netflix dei titoli televisivi non in lingua inglese più popolari di tutti i tempi, in settima posizione. Su queste pagine potete leggere la recensione di Squid Game 3.

La terza stagione ha seguito Gi-hun (Lee Jung-jae) mentre continuava la competizione mortale del titolo nel tentativo di rovesciare i giochi e dimostrare il valore dell'umanità al Front Man (Lee Byung-hun). La serie si è conclusa anche con un sorprendente cameo dell'attrice Premio Oscar Cate Blanchett, ammiccando quindi a un potenziale spin-off americano in arrivo.