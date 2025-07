The Old Guard, ci sono già piani per trasformarlo in una trilogia? La risposta di Charlize Theron

Charlize Theron non aveva pianificato di realizzare un sequel di The Old Guard nel 2020, ma quando è diventato uno dei film più visti di tutti i tempi su Netflix, è come se praticamente non avesse avuto scelta.

La conclusione del film d'azione di Gina Prince-Bythewood annunciava che Quỳnh (Veronica Ngô), l'amante immortale da tempo perduta dell'Andromaca (Andy) di Scizia (interpreta da Theron), era stata finalmente liberata dalla sua tomba sottomarina dove era annegata milioni e milioni di volte.

Questo tassello di storia in più rispetto alla trama principale non doveva necessariamente costituire un gancio narrativo per un sequel, ma aveva senso perché illustrava che se i tuoi personaggi principali sono degli esseri immortali, di certo le loro battaglie non potevano terminare per sempre.

Quali sono le possibilità di vedere The Old Guard 3?

The Old Guard 2: Charlize Theron in una scena

Con la regista Victoria Mahoney ora al timone, The Old Guard 2 racconta il rinnovato proposito di Andy e della sua squadra di fare del bene nel mondo, mentre la protagonista si adatta ulteriormente all'essere una semplice mortale, come previsto dalla conclusione del film precedente. Ma l'inaspettato ritorno di Quỳnh alla civiltà e la contemporanea comparsa della misteriosa figura di Uma Thurman nota come Discordia metteranno alla prova Andy e la sua squadra. E come il film originale, anche il secondo capitolo si conclude con un altro allettante cliffhanger.

The Old Guard 2: Charlize Theron in azione

Quando le è stato chiesto se fosse fiduciosa sulla possibilità di un terzo capitolo della saga, Theron si è ovviamente rifiuta di fare il passo più lungo della gamba, cosa che ha imparato nel corso degli anni e della sua prolifica carriera.

"Non sono mai sicura di qualcosa, no. Una cosa che ho imparato in questo ambiente è che non ci sono garanzie, ed è davvero gentile da parte di Netflix non averci spinto in un'altra direzione", ha risposto Theron all'Hollywood Reporter. "È sempre stato questo il punto in cui volevamo far arrivare il film, in maniera molto simile al primo. Quindi abbiamo trattato questo capitolo esattamente allo stesso modo, ma sono completamente onesta quando dico che non abbiamo assolutamente idea di come potrebbe essere una terza parte". The Old Guard 2 è disponibile da oggi su Netflix.